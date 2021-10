Ødegaard roser denne mannen etter kampen: – Han har vært viktig

Norges eneste mål under fredagens 1-1-kamp mot Tyrkia kom etter en dødball.

Se målet og resten av høydepunktene i videovinduet øverst!

Nettopp det har vært har vært et uttalt fokus for Ståle Solbakken, som også har hentet inn ekstern hjelp i form av Brentfords dødballtrener Bernardo Cueva denne samlingen.

Ståle Solbakken ga Cueva all makt på dødballer.

Selv om Martin Ødegaard sier cornermålet kom som et resultat av improvisasjon, mener han dødballtreneren har hatt en effekt.

– Det er litt tilfeldigheter, men det er klart det hjelper å ha fokus på det. Det er små detaljer som kan vippe det, så Cueva har vært viktig, sier landslagskapteinen, som dermed er enig med fredagens målscorer, Kristian Thorstvedt.

– Vi har fått inn en fin dødballtrener som kommer med litt varianter. Jobben min var å komme på bakre stolpe ved stuss, eller plukke opp andreballer, sier Thorstvedt.

– Det var rett av tegnebrettet?

Bernardo Cueava roses etter Norges mål mot Tyrkia. Foto: / BILDBYRÅN

– Det var det, svarer Thorstvedt.

TV 2s fotballekspert, Morten Langli, forklarer hvorfor Brentford-treneren har kommet inn i det norske trenerapparatet.

– Han har kommet inn for å hjelpe det norske laget denne samlingen, etter at vi slo veldig svake dødballer mot Gibraltar og Latvia, sier Langli.

Han mener å kunne se en bedring i det norske lagets dødballer, og bruker corneren som ledet til Kristian Thorstvedts mål mot Tyrkia som eksempel.

– Det jeg liker er at det er bedre bevegelser inne i feltet og bedre oppsett på våre beste hodespillere, sier Langli, som også trekker frem ett sentralt element:

– Norge vinner førsteduellen på nesten hvert eneste corner. Det er en veldig god start hvis man skal score på fastlåste situasjoner.

Landslagssjef, Ståle Solbakken, sier dødballtreneren var svært engasjert under de norske dødballene mot Tyrkia.

– Jeg tror det gleder Cueva mer enn meg at målet kom etter en dødball. Hver gang det var hjørnespark var han helt hvit i ansiktet. Så jeg er veldig glad for at det ble mål.

– Han jobber ikke bonus-relatert? sier TV 2s reporter Jon Hartvig Børrestad.

– Du må høre med Lise (Klaveness) om hvor mye han får for hvert mål, sier Solbakken lattermildt.

Norge får en ny sjanse til å vise sine ferske dødballferdigheter når de møter Montenegro på Ullevaal.

Se Norge - Montenegro mandag kl. 20.00 på TV 2 og TV 2 Play