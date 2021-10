Spiss-vikaren sørget for at VM-håpet lever

En stygg feil gjorde at Norge kom skjevt ut mot Tyrkia, men Kristian Thorstvedt sørget for at Norge fikk med seg et viktig poeng hjem.

Tyrkia-Norge 1-1 (1-1)

Norge åpnet kampen mot Tyrkia svakt, og fikk et mål i fleisen etter bare seks minutter.

Det frustrerte landslagskaptein Martin Ødegaard.

– De første fem-ti minuttene er vi veldig naive og dumme, og gjør mye feil og rart, særlig lavt i banen. Vi gir bort et mål, men fighter oss inn i kampen igjen. Det viser mentalitet og styrke, så vi må ta med oss det, slår Ødegaard fast overfor TV 2.

Også hans trener er misfornøyd med åpningen på kampen.

– Vi får en forferdelig start. Vi har tre rutinerte bak der, men jeg vet ikke hva de driver med engang, sier Ståle Solbakken.

Utover i den første omgangen løftet det norske laget seg, og like før pause utliknet Kristian Thorstvedt etter et hjørnespark. Norges målscorer sier kampen mot Tyrkia var tøff.

– Det er tøft å komme hit og spille på denne stadion med så mange tilskuere med et «fiendtlig miljø » , sa Norges redningsmann etter kampen.

– Vi får et viktig mål før pause. Jeg synes vi skaper de største sjansene, sa Norges reserve-spiss. Det er en rolle han mener han kan bekle på en god måte.

– Jeg er ganske fornøyd egen prestasjon. Det kan passe meg å være en falsk nier. Jeg satt å så på noen klipp med Firmino før kampen, sa mannen bak Norges eneste mål.

– Tyrkerne drev og fyrte opp publikum før kamp. Jeg tenkte jeg skulle gi den tilbake med litt humor. Nå er det nok bare å komme seg fortest mulig hjem igjen, fleipte Thorstvedt.

– En god landskamp

Det ene poenget Thorstvedt sikret, kan vise seg å være svært verdifullt i kampen om VM-billett.

– Det kan være krise, det kan være gull, det vet vi ikke ennå, var dommen til TV 2s kommentator Øyvind Alsaker etter kampen.

«Den lille finale» hadde landslagssjef Ståle Solbakken døpt kampen mellom Norge og Tyrkia.

Men Solbakkens menn fikk en marerittstart i Istanbul.

Allerede etter seks minutter rotet Andreas Hanche-Olsen bort ballen og hjemmelaget tok ledelsen.

I fraværet av Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Joshua King valgte Solbakken noe overraskende å starte med Kristian Thorstvedt på topp.

Men det tok ikke lang tid før han fikk betalt for valget sitt.

I ekte Thorstvedt-stil timet han bevegelsen sin perfekt og satte inn Norges utligning.

– Ett poeng her er litt skummelt, mente TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

– Men Norge har levert en god landskamp på en tøff bortearena, var dommen til Mathisen.

– Sånn kan man ikke forsvare seg!

Det tok kun seks minutter før Norge delte ut en gavepakke til tyrkerne. Andreas Hanche-Olsen fikk en dårlig berøring og hjemmelaget utnyttet midtstopperens feil.

Cengiz Ünder snappet til seg ballen og fikk lagt den til Kerem Akturkoglu, som enkelt kunne legge ballen i det åpne målet.

– Sånn kan man ikke forsvare seg på bortebane i viktige kamper! Vi har sett det før og nå ser vi det igjen. Det er et skrekkeksempel, var dommen til Jesper Mathisen.

Norge klarte å riste av seg marerittstarten, og etter 23 minutter kom de til sin første store sjanse. Flere av spillerne kombinerte fint i Tyrkias boks og til slutt var det en tyrker som holdt på å skli ballen i eget mål. Stolpen reddet ham.

– Vi liker det vi ser av Norge nå. Vi skaper angrep og Tyrkia ser rystet ut bakover, sa Mathisen.

Solbakken fikk betalt etter å ha hentet dødballspesialist.

Seks minutter før pause skulle det lykkes for Norge. Og det etter et innøvd hjørnespark! Solbakken hentet inn Brentfords dødballspesialist Bernardo Cueva før samlingen, for at laget skulle bli farligere på dødballer.

Under landslagets første pressekonferanse denne uken sa Solbakken at meksikaneren fikk all makt på dødballer. Det skulle vise seg å være et smart valg.

Norge tok et kort hjørnespark og løftet ballen inn mot bakre stolpe. Der steg Hanche-Olsen til værs og knuste alt som var av tyrkere. Bak ham hadde Kristian Thorstvedt lurt seg bak oppasseren sin, og med et perfekt timet løp utlignet han for Norge.

– Han er alltid på rett sted til rett tid! Herlighet for en spiller Ståle Solbakken har fått frem her, utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Nøkkelspiller mister Montenegro-kampen

I andreomgang pådro Morten Thorsby seg et gult kort. Dermed går han glipp av Montenegro-kampen, noe som er dårlige nyheter ettersom både Mathias Normann og Sander Berge allerede er ute.

Norges største sjanse kom fem minutter på overtid da Mohamed Elyounoussi fikk en gedigen sjanse. Southampton-spilleren løp seg fri og fikk headet, men ballen snek seg utenfor stolpen.

– Jeg får den akkurat der jeg vil ha den, og treffer stolpen litt. Men den der sitter langt inne. Den kommer til å spilles i hodet gjennom natten, sier Elyounoussi om målsjansen.

Ellers skjedde det lite de siste 45 minuttene. Solbakken sa før kampen at han gjerne skulle hatt tre poeng, men det ene poenget gjør at drømmen om VM fortsatt lever for Norges menn.

Slik ser tabellen ut etter kveldens kamper:

1. Nederland – 16 poeng

2. Norge – poeng 14 poeng

3. Tyrkia – poeng 12 poeng

4. Montenegro – 11 poeng

5. Latvia – 5 poeng

6. Gibraltar – 0 poeng

På mandag venter Montenegro på Ullevaal for Norges landslag.