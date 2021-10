Marte Bratberg har blitt mor for første gang

Programleder og tidligere radiovert Marte Bratberg har fått sitt første barn sammen med samboeren.

Det bekrefter hun til God kveld Norge, og forteller samtidig at alt er bra med mor og barn.

Røper kjønnet

I den nyeste episoden av podkasten «Janka og Marte», kan Bratberg fortelle at de har med seg en helt spesiell gjest i studio.

– Jeg vet ikke hans fulle navn enda, men dagens gjest er faktisk min sønn, forteller Bratberg.

Videre forteller hun om timene før fødselen.

– Jeg var hos jordmor en dag. Da sa hun at han ikke var ordentlig festet, og at dette tar noen uker, ta det helt med ro. Så vi dro på butikken, og så går vannet, forteller Bratberg.

– Villeste jeg har gjort

Hun bekrefter samtidig at alt står bra til med sønnen, selv om han er født litt for tidlig. Bratberg forteller også at det tok 14 timer før sønnen var ute, fra hun ble lagt inn på sykehuset.

– Det er jo ikke som på film at fostervannet går, og så er fødselen i gang. Halv to på dagen gikk vannet, og klokken fem på morgningen ble jeg lagt inn på sykehuset, forteller Bratberg.

– Jeg har en ny respekt for mødre. For en syk opplevelse, det er det villeste jeg har gjort, sier hun videre.

Avslørte graviditet på TV

Bratberg valgte å holde graviditeten skjult et par måneder før hun i mai avslørte at hun var gravid under en TV-sending for God kveld Norge.

– Jeg har gått rundt i veldig store klær i noen måneder og er litt lei av det, så nå tenkte jeg at jeg kan si det som det er. At her er det et lite barn, sa hun da.

32-åringen skulle egentlig ønske at hun kunne holde det skjult helt frem til barnet var friskt ute. Men på grunn av jobben i God kveld Norge, der det ville blitt synlig etter hvert, valgte hun å fortelle det.

– Jeg gleder meg veldig til mammatilværelsen, sa Bratberg tilbake i mai da hun avslørte graviditeten.

Babyspark gjorde det ekte

I august hadde hun sin siste jobbdag hos God kveld Norge før hun gikk ut i fødsels- og mammapermisjon. Da var hun litt nærmere termin og syntes det var litt rart at hun skulle bringe et liv til verden.

– Det synes jeg er helt sykt, det føles ut som en spøk, sa Bratberg til God kveld Norge da.

Men etter hvert som hun begynte å kjenne babyspark fra magen ble det mer ekte for henne.

Programlederen har også tidligere uttalt at hun gledet seg til å bli kvitt magen ettersom det blant annet har vært vanskelig å bøye seg under graviditeten, og fordi hun ikke ble helt vant med gravidmagen sin.

I forkant av fødselen fortalte Bratberg at hun grugledet seg litt:

– Jeg engster meg for at barnet skal være friskt, at fødselen er normal og ikke 52 timer. At jeg dør under fødsel, slike ting, fortalte hun i august.

Bratberg har tidligere jobbet som programleder for morgenshowet på radiokanalen NRJ. Hun har også deltatt i program som «Kompani Lauritzen» og «Skal vi danse», og er i dag programleder for God kveld Norge.