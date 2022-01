«Ali» (28): – Redd for å seie kor eg er frå

ISTANBUL, TYRKIA (TV 2): Då afghanske «Ali» (28) budde i Norge, var nasjonaliteten aldri eit problem. Lenge gjekk det bra i Tyrkia også. Men ikkje no lenger.

Ali ruslar gatelangs i bydelen Zeytinburnu i Tyrkias største by, Istanbul.

– Her har dei veldig godt mat, seier han på klingande norsk, og peikar på ein afghansk restaurant.

I dette multietniske området myldrar det av restaurantar og butikkar med afghanske navn. Afghanerane i området fortel at dei og deira tyrkiske naboar pleidde å komme godt overeins, men no er det mange som uttrykker uro. Det gjer også Ali.

– Før var tyrkerane greie mot meg. Men no er det veldig ille. Eg tør ikkje lenger å seie at eg er frå Afghanistan, fortel han til TV 2.

Hets trendar på Twitter

Ali er ikkje hans eigentlege navn. Han forklarer at han ønskjer å vere anonym. Han fryktar represalier dersom han blir gjenkjent.

– Det er ikkje så lurt for ein afghaner å kritisere tyrkerar om dagen, seier han.

Han legg til at folk ofte spør kva land han er frå, men då tyr han til ei kvit løgn om at han er frå Turkmenistan.

– Viss eg seier at eg er frå Afghanistan, krev dei at eg må reise tilbake for å krige mot Taliban.

Han seier han blir skremd av det han høyrer frå afghanske vennar som har blitt trakassert i Tyrkia, og på grunn av det han les på sosiale medier som Twitter.

– Kvar morgon vaknar eg opp til ein ny trendliste mot oss afghanerar. Dei seier: «Vi vil ikkje ha dei her i Tyrkia, vi må sende alle tilbake.»

Budde i Norge

Ali har ikkje budd i Afghanistan sidan han var 14 år. Då la han på flukt aleine. Han har heller ikkje hatt kontakt med sin afghanske familie sidan den gong.

– Men min norske familie snakkar eg med kvar veke, seier han med eit smil.

For Ali budde i Norge i fem år fram til han blei kasta ut i 2014.

– Men i Afghanistan var det ikkje trygt, difor kunne eg ikkje bli der.

Godt hjelpt av sine høge karakterar frå vidaregåande skule i Norge, fekk han studentvisum i Tyrkia. No er han utdanna ingeniør. Men trass i toppkarakterar frå eit av Tyrkias fremste universitet, får han ikkje jobb. Han slit også på bustadmarknaden.

– Eg fann nokre hyblar på nettet, men då eg ringde fekk eg beskjed om at dei ikkje ville leige ut til afghanerar, fortel han.

– Sa dei det rett ut?

– Ja. Det er blitt veldig vanskeleg her.

Han fortel at til og med fleire av hans nærmaste tyrkiske vennar no har begynt å trekke seg unna.

– Det er veldig trist at det er slik.

– Kvifor trur du stemninga snudde?

– Eg trur det skyldast at opposisjonen her i Tyrkia har drive ein hatkampanje mot spesielt afghanerar, svarer Ali.

– Hatkampanje

Han viser først og fremst til Det republikanske folkepartiet, CHP. Partiet er på frammarsj, og i 2019 inntok dei ordførarkontora i både Istanbul og hovudstaden Ankara. Dette var eit stort nederlag for AKP, det regjerande partiet til president Recep Tayyip Erdogan.

I 2023 er det parlamentsval, og CHP-leiar Kemal Kilicdaroglu har lova å sende afghanerane heim igjen dersom han kjem til makta.

– Vårt land sitt største problem er flaumen av flyktningar. No er vi fanga i den afghanske flaumen, sa han på Twitter i sommar.

Kemal Kilicdaroglu, CPH-leiar. Foto: CPH / Bilete frå Twitter

Parti-leiaren hevdar det vil komme mellom 500.000 og 1.000.000 afghanerar til Tyrkia som følge av at Taliban tok over makta i midten av august.

Ifølge ekspertar bidrar opposisjonens harde retorikk til å tvinge president Erdogans parti AKP til å føre ein strengare flyktningepolitikk. Meiningsmålingar tyder også på at xenofobien i Tyrkia har auka i takt med landets økonomiske problem.

– Europa har lurt Tyrkia

På ein av dei tyrkiske kafeane i bydelen Zeytinburnu, er dei hjertens einige i at flyktningane og migrantane har kosta Tyrkia dyrt, uten at dei har bidratt merkbart tilbake.

TE: – Har de tyrkisk kaffi?, spør TV 2s fotograf håpefullt. – Nei, berre te, kjem det kontant fra dagleg leiar Ferruh Incesoy.

– Dei aller fleste migrantane jobbar svart. Dei bidrar ikkje til økonomien, seier Ferruh Incesoy, som er dagleg leiar på kafeen.

Han flyr fram og tilbake mellom borda og tekokaren. Den søte, tyrkiske teen går ned på høgkant hos gjestane mens dei ivrig svarer på TV 2 sine spørsmål. Dei fortel at tyrkerar flest har merka at det er blitt langt trangare tider økonomisk, og at dei difor ikkje forstår kvifor dei skal bruke landets begrensa offentlege midlar på flyktningar og migrantar. Dei meinar EU må trå til.

– Europa har virkelig lurt Tyrkia i flyktningspørsmålet, seier ein av gjestane, Recai Memis.

– LURT: Recai Memis, til venstre, følar seg lurt.

Som følge av den kontroversielle returavtalen frå 2016, har EU gitt Tyrkia enorme summar i bytte mot at Tyrkia forsøker å hindre flyktningane og migrantane i å flykte vidare mot unionen. Men kafégjestane meinar det berre er Tyrkia som har halde sin del av avtalen.

– Europa har brutt sine moralske og økonomiske løfter, slår Memis fast, og viser til at Tyrkia allereie husar fleire flyktningar enn noko anna land.

– Dra til EU

Men innvendingane stoppar ikkje der:

– Flyktningane har ein annan måte å leve på, og ønskjer ikkje å tilpasse seg vår måte å leve på. Dei passer ikkje inn i samfunnet vårt. Dette skaper ein spent situasjon mellom oss og dei. Difor oppstår det konfrontasjoner av og til, seier Incesoy, mens gjestane stemmer i.

Ali skal no søke om master-utdanning i eit anna land for å sleppe unna Tyrkia.

– Det er mange andre afghanerar også som ønskjer å reise herfrå på grunn av hatkampanjane, seier han.

– Tyrkia husar allereie millionar av flyktningar og migrantar. Forstår du at dei har fått nok?

– Ja, kanskje det. Men kva skal dei afghanske flyktningane gjere då? Dei kan jo ikkje lenger bu i sitt eige land.

På den tyrkiske kafeen meinar dei å ha svaret: Afghanerane kan dra vidare til EU.

– Alle må ta sin del av byrden. Tyrkia kan ikkje dra lasset aleine, seier ein av dei andre gjestane, Cemal Yerli.

Frå sidelinja skyt Incesoy inn ein klar beskjed mot landa lenger vest i Europa:

– Europa klarer seg ikkje utan Tyrkia. Går vi ned, går alle ned.