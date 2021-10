Siri Avlesen-Østli med dansehyllest til kvinner i mannsdominerte yrker

GOD KVELD NORGE (TV 2): Sportsjournalist Siri Avlesen-Østli (37) synes det kan være utfordrende å være kvinne i et mannsdominert yrke - men spesielt én sang gir henne den styrken hun trenger.

I lørdagens sending av «Skal vi danse» er temaet «kjendisens valg» hvor kjendisen får bestemme låtvalg.

Programleder og sportsreporter Siri-Avlesen-Østli har gått for låta «I Wanna Be Your Slave» av Måneskin som vant årets Eurovision Song Contest.

PÅ JOBB: Her er Siri Avlesen-Østli på jobb sammen med langrennsløper Marit Bjørgen. Foto: Torbjørn Pedersen / TV 2

Låtvalget til Avlesen-Østli kommer av en helt spesiell grunn.

– Må bevise litt ekstra

Både sportsjournalisten og hennes dansepartner Tarjei Svalastog (23) elsker musikkprogrammet Eurovision Song Contest, men det er ikke hovedgrunnen til valget.

Låta «I Wanna Be Your Slave» har også en betydning for 37-åringen:

– Jeg får følelse av styrke av den sangen. Det er det jeg vil frem til også. Det har vært viktig i karrieren min å ha den styrken, forteller «Skal vi danse»-Siri.

Avlesen-Østli forklarer at det ikke er så lett å være kvinnelig sportsjournalist i det som er et mannsdominert yrke.

– Det er en frykt av å være for dårlig fordi jeg ikke har riktig kjønn. Man føler at man må bevise litt ekstra hele tiden, forklarer hun.

Dansehyllest

37-åringen understreker at det er snakk om sportsmiljøet generelt og det å være en sportsjournalist, og at det ikke har noe med TV 2 å gjøre.

I lørdagens sending av «Skal vi danse» ønsker Avlesen-Østli å hylle kvinner i mannsdominerte yrker med sin paso doble på dansegulvet.

– Denne er til alle jenter, kvinner og damer som føler de må jobbe litt hardere og være litt flinkere for å få den respekten de fortjener, sier sportsjournalisten.

Og med én ukes øving er hun klar for å vise frem sin hyllest til de der hjemme gjennom dansen sin.

«Skal vi danse»-Siri har også gledet seg over at hun kunne bestemme over sin dansepartner denne uken ettersom det er «kjendisens valg».

– Nå er det min uke. Nå skal jeg være sjef over Tarjei, og det skal jeg nyte, smiler hun.