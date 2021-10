Her øver de på å redde flest mulig fra et brennende cruiseskip langt nord i Arktis

SVALBARD (TV 2): Hva skjer dersom et cruiseskip havarer nord på Svalbard? Langt fra vei, hytter og infrastruktur?

Alarmen går hos Sysselmesteren i Longyearbyen på Svalbard. Klokken er knapt bikket ni, men meldingen fra Hovedredningssentralen er tydelig:

Det brenner på et cruiseskip med nesten 200 mennesker om bord, og skipet befinner seg nordvest på Spitsbergen. Det er langt fra veier, hytter, redningsmannskap og all annen infrastruktur.

Fire er allerede meldt omkommet. Nå haster det med å redde flest mulig, på kortest mulig tid.

Øvingsscenariet utspilte seg i dag i fullskalaøvelsen Arctic Mass Rescue Operation (AMRO) og satte hele Longyearbyen på hodet. Over 500 mennesker fra det lille samfunnet deltok.

En og en blir plukket opp fra det "brennende" skipet. Over 181 mennesker ble hentet med to helikoptere. Foto: Dan Celius / TV 2

Over 500 mennesker i sving

– Cruisetrafikken er kommet for å bli, sier prosjektleder og Sysselmasterførstebetjent Espen Olsen.

– Disse scenarioene er noe vi har planlagt for, men det er viktig at vi får sjekket at det fungerer i praksis.

Masseredningsoperasjonen i Arktis er ledet av Sysselmesteren i tett samarbeid med Kystverket.

For at de evakuerte ikke skal fryse ihjel, eller bli angrepet av isbjørn, må redningsmannskapene sette opp camp på land. Foto: Håkon Daae Brensholm / Visit Svalbard

Isbjørnvakter er helt nødvendige. I tillegg ble det rigget varmetelt mens helikopter evakuerte fra havaristen. Foto: Håkon Daae Brensholm /Visit Svalbard

I tillegg er Kystvakten, Hovedredningssentralen Nord-Norge, Lufttransport, Barentswatch, Universitetssenteret på Svalbard, Longyearbyen lokalstyre, Norges Arktiske universitet, 330 Skvadronen, UAS Norway og Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps.

– Gjennom dagen har vi tatt med oss enormt mange læringspunkter. Svært mye fungerte, men det var også ting vi må ta med oss videre, sier Olsen.

Over 150 markører er hentet inn for å spille cruiseturister. Totalt var over 500 mennesker, fra ansatte i Lokalstyret, sykehuset og Kystvakten, i sving.

For dersom et cruiseskip havarerer, går klokken svært fort.

Over 150 markører var hentet inn for å spille cruiseturister. Foto: Anders Martinsen / UAS Norway

– Det ville ikke gått bra

Passasjerene på det «brennende» skipet skal reddes med helikopter, og målet var å redde en passasjer i minuttet.

– Her oppe står vi svært alene de første timene, og fort opp mot ett døgn, dersom det skjer noe. Vi må derfor klare oss med de ressursene vi har, sier Sysselmester Lars Fause.

Under scenariet ble alle om bord reddet. Men Sysselmesteren er bekymret for hva som ville skjedd dersom en slik ulykke skjedde på ekte, med et større skip. Foto: Dan Celius / TV 2

Sysselmaster Lars Fause forteller at dersom havaristen ville hatt flerer Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

Han forteller at scenarioer som dette kan skje, spesielt på sommeren og høsten, da det frekventerer mange store skip langs kysten. Også cruisebåter med flere tusen passasjerer.

– Skipet i dag hadde bare 200 passasjerer, noe vi ser er overkommelig. Det ville vært en svært vanskelig situasjon om bord i et større fartøy, sier Fause.

– Hadde det vært et cruise med flere tusen passasjerer, så vet vi allerede nå hvordan det vil gått dersom det er en alvorlig brann om bord. Det ville ikke gått bra.

Droner og satellitt

Midt i Adventfjorden lå båten, OV Bøkfjord, som spilte rollen som fartøy i nød. Hele tre helikopter bisto med å redde passasjerer fra det «brennende» skipet.

– Normalt sett er det bare Sysselmesterens to helikoptre på øya. Det ville nok tatt lengre tid å evakuere dersom vi ikke hadde tre, sier Sysselmester Fause.

Røykdykkere fra Kystvakten ombord på OV Bøkfjord. Foto: Magnus Horne / Sjøforsvaret

Kystvakten bisto også i øvelsen. Foto: Magnus Horne, Sjforsvaret

I tillegg til Sysselmannens egne ressurser deltok også Kystvakten. Det ble også brukt droner og satellittdata for å kunne sende direktebilder til øvingsledelsen via Teams.

Fause sier at det har vært en svært lærerik dag for staben.

– Men uansett hvordan vi øver, blir det ikke likt nok en ordentlig krise. I dag var været svært godt, samtidig som vi ikke var utsatt for det enorme informasjonsbehovet fastlandet ville hatt.

– Uansett er vi langt klokere i kveld, enn det vi var i dag morges.