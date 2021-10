Tre menn skadd etter hendelse i Oslo: – kjørt til sykehus med stikkskader

Politiet er på Tøyen i Oslo etter å ha fått melding om et slagsmål i en leilighet. Tre menn er skadd i forbindelse med hendelsen.

Politiet rykket fredag kveld ut til en leilighet på Tøyen i Oslo, etter å ha fått melding om at det hadde oppstått et slagsmål i leiligheten.

– Tre personer er skadd, det kan være snakk om stikkskader, sier operasjonsleder Cathrine Silju til TV 2.

Like etter klokken elleve bekrefter politiet at to personer er kjørt til Ullevål sykehus med stikk- og hodeskade med ukjent skadeomfang. En tredje person er kjørt til legevakt.

– Vi jobber fremdeles på stedet med å oppta forklaringer fra involverte. Krimteknisk er rekvirert, skriver politiet på Twitter.

Silju sier at politiet har kontroll på fire av fem personer som har vært involvert.

Hun sier alle de involverte er voksne menn. En mann er i 50-årene, de tre andre er i 30-, 40-årsalderen.



Politiet jobber nå med å undersøke hva som har skjedd på adressen, og hvilken relasjon de anholdte har til hverandre.