Holm Lægreid trodde han var kastet ut fra toppstudium ved NTNU

Sturla Holm Lægreid var den store sensasjonsmannen i internasjonal skiskyting sist sesong.

I sitt første år på elitelaget dro han til med sju seirer totalt, hvorav to var individuelle gullmedaljer i VM i Pokljuka. 24-åringen fra Bærum presset også Johannes Thingnes Bø og sammenlagttittelen i verdenscupen til omtrent siste stavtak.

Samtidig har Holm Lægreid vært student på nanoteknologi-studiet ved NTNU - som er et av landets tøffeste studier å komme inn på. Skiskytterkometen gikk nemlig ut av videregående med 23 seksere på vitnemålet.

Men da TV 2 intervjuet ham fredag morgen var han innstilt på at studiene måtte legges på is - enten han ønsket det eller ikke.

– Jeg tror jeg er kastet ut av NTNU, sa 24-åringen.

Sperret ute

Holm Lægreid ønsker nemlig fullt fokus på skiskyting i årene framover, og kunne derfor koste på seg en liten latter over egen blemme. Som han altså trodde var ensbetydende med utkastelse fra studiet.

– Jeg var litt sløv. Jeg videresendte alle mailene fra NTNU til en egen innboks som jeg ikke leser. Og så oppdaget jeg plutselig en sånn «nå må du endre brukernavn og passord»-mail, for det må man gjøre hvert andre år, tror jeg. Men så hadde jeg ikke gjort det, og da ble jeg sperret. Og så fikk jeg melding om at jeg ikke hadde betalt semesteravgift. «Å ja, da må jeg logge inn», tenkte jeg. Men det funket ikke uten brukernavn og passord, sier Holm Lægreid.

Fristen for å betale semesteravgift gikk for øvrig ut 15. september. Holm Lægreid ble innvilget såkalt toppidrettsstatus da han fikk plass ved nanoteknologi-utdanningen, som gir vedkommende student lenger tid på å fullføre studiene.

TV 2 tok fredag ettermiddag kontakt med NTNU for å sjekke når man eventuelt kastes ut av et studie, dersom semesteravgiften ikke er betalt.

Får ny sjanse

Seniorrådgiver ved kommunikasjonsavdelingen, Jan Erik Kaarø, forhørte seg med studieveilederen ved nanoteknologi og ringte raskt tilbake.

– Jeg har gode nyheter for Sturla, sier han.

– Hvis han betaler semesteravgiften, og tar kontakt med sin studieveileder, så beholder han plassen. Normalt er det sånn at fristen på betaling av semesteravgift er 15. september. Så får de purring, og da er det to ukers frist. Det vil si 1. oktober. Hvis du da ikke har betalt, mister du studieretten. Men så er det sånn at Sturla ble tatt opp i fjor, ikke i år. Og man har egne regler for toppidrettsutøvere. Det er stor tålmodighet med dem.

– Så Holm Lægreid er ikke kastet ut?

– Han er hjertelig velkommen til å fortsette, men da må han gi lyd fra seg. Og ikke minst betale avgiften, sier Kaarø.

Og legger til:

– Nanoteknologi er noe av det vanskeligste å komme inn på. Å være toppidrettsutøver og studere der er rimelig heftig.

SUPERDUELL: Johannes Thingnes Bø mot Sturla Holm Lægreid er skiskytingens nye superduell. Foto: Sveinung Kyte

Takk, men nei takk

Etter noen timer får TV 2 tak i Holm Lægreid igjen, med den nye informasjonen fra NTNU.

Men VM-kongen fra Pokljuka sier takk, men nei takk til studieplassen.

– Jeg hadde egentlig forsonet meg med at jeg ikke skulle være student, og smakt på den karamellen i noen dager. Det var egentlig ganske deilig å erkjenne at man kun var skiskytter. Jeg har noe annet som jeg synes er enda morsommere, og jeg kan ikke få begge deler, sier han.

– Det siste halvannet året har jeg egentlig bare hatt den plassen som en reserveplass. Jeg kunne for eksempel tatt noen fag hvis noe hadde skjedd med skiskytingen, at det ikke ble renn eller noe slikt. For da var jeg inne i systemet. Men jeg har jo egentlig ikke studert, jeg har ikke åpnet en skolebok på snart to år. Så da var det kanskje på tide å innse at OK, jeg er faktisk ikke student lenger. Jeg har tatt litt fri, sier han.

– Har det ikke vært noen krav til fysisk oppmøte?

– Jeg har fått innvilget toppidrettsstatus, og kan ta det i mitt tempo. Som til nå har vært null prosent. Man har vel ti år eller noe sånt på seg.

– Er det litt deilig å bare være toppidrettsutøver også?

– Ja, det er jo det. Når man går ut av videregående med så godt snitt som jeg hadde, så var det kanskje en forventning om at man skal klare å kombinere skolen og idretten, det var derfor jeg hadde klynget meg litt til studielivet også. Men det er litt deilig bare å gi slipp og tenke at nå er faktisk jobben min å være skiskytter. Studier skal jeg ta når jeg får tid, sier Holm Lægreid.