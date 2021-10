Thorstvedt starter som spiss for Norge

Fra kl. 20.00 fredag: Se Tyrkia-Norge på TV 2 eller TV 2 Play.

I fraværet av Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Joshua King forventet mange at Viking-spiss Veton Berisha skulle ta spissplassen.

Men da Ståle Solbakken tidligere fredag presenterte laguttaket for landslagsspillerne, var 22 år gamle Kristian Thorstvedts posisjon den store overraskelsen.

Dette bidrar han med

Kristian Thorstvedt har normalt sett spilt i en offensive midtbanerolle både på landslaget og i klubbhverdagen i Genk. På A-landslaget står han hittil med sju kamper og to scoringer.

Nå håper Ståle Solbakken at han skal banke inn flere fra spissplass.

– Kristian Thorstvedt er en spiller som Ståle Solbakken og Brede Hangeland har blitt forelsket i. Selv om han har sine klare begrensninger som spiss, så gjør formasjonsvalget at Mohamed Elyounoussi og Jens Petter Hauge kan bidra med fart og tunge løp i bakrom. Thorstvedt er en meget intelligent spiller som alltid har vært farlig foran mål, og blir han satt opp i gode posisjoner, så vil det bli farlig, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Starter i 4-3-3

Ifølge TV 2s opplysninger har nemlig Ståle Solbakken bestemt seg for at han skal starte i en 4-3-3-formasjon – med to utpregede kanter i Jens Petter Hauge og Mohamed Elyounoussi.

Slik ser resten av det norske laget ut:

Ørjan Håskjold Nyland – Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg, Andreas Hanche-Olsen, Birger Meling – Martin Ødegaard, Patrick Berg, Morten Thorsby – Jens Petter Hauge, Kristian Thorstvedt og Mohamed Elyounoussi.

– Ståle Solbakken har her valgt spillere som han har hatt med tidligere og som kjenner systemet godt. Tyrkia kommer også sannsynligvis i en 4-3-3-formasjon, og det er nok litt av grunnen til at Norge går ut slik, mener Mathisen.

Fire runder før slutt i VM-kvalifiseringen er Norge likt med Nederland på antall poeng i toppen av gruppe B.

Norge har to poeng å gå på ned til Tyrkia, og bør absolutt ha poeng om VM-håpet skal leve videre.

Kampstart i Tyrkia er 2045. Sendestart på TV 2 er 20.00.