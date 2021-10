Funn av død person: – Ikke noe som tyder på noe straffbart

En eldre kvinne ble funnet død ved Ankerskogen på Hamar onsdag ettermiddag. Den foreløpige obduksjonsrapporten tyder på at avdøde ikke har vært utsatt for noe straffbart, opplyser politiet.

– Det er likevel for tidlig å si noe sikkert om dødsårsak, sier politifullmektig Anders Møllersen i en pressemelding fredag.

Personen ble funnet i en park i Hamar sentrum. Det var forbipasserende som varslet om funnet, klokken 12.24 onsdag.

Politiet kom raskt til stedet og det ble satt i gang undersøkelser og avdøde ble sendt til obduksjon. Det vil ta noe tid før den endelige obduksjonsrapporten vil bli klar, heter det i pressmeldingen.

Politiet opplyste torsdag at det var en middelaldrende kvinne som ble funnet død. Undersøkelser så langt tydet på at hun ikke ble utsatt for en straffbar handling.