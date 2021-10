Maren Lundby sier støtten har vært overveldende etter at hun fortalte at hun står over OL.

– Jeg har fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger. Jeg har fått utlukkende positive meldinger. Det er veldig hyggelig, sier hoppstjernen til TV 2.

Skihopperen ha vært åpen om at valget om å droppe de olympiske lekene henger sammen med de beintøffe vektkravene i hoppsporten.

Hun sier det virker som om folk setter pris på hennes åpenhet.

– Det har alltid vært min intensjon å være åpen. Det føles bra for meg å ikke holde på ting. Det er slitsomt det også. Det er lettende for meg å få det ut, og kunne legge det litt bak seg. Nå vil jeg se fremover og sette meg nye mål, sier hun.

– Vanskelig tema

Lundby sier at kroppsvekt er et utfordrende tema.

– Det er vanskelig å snakke om. Likevel blir det stadig blir mindre tabu, og er det er stor åpenhet innad i vår gruppe. Jeg har kunnet snakke om problematikken med trenere og støttespillere. Det er jeg glad for, sier hun, og utdyper:

– Når det snakkes om vekt, settes det ofte i en bås med spiseforstyrrelser. For min del handler det ikke om det. Jeg er ikke villig til å havne der.

27-åringen er tydelig på at fokus på kroppsvekt utelukkende bør være et tema blant de ypperste topphopperne.

– Det har ikke vært et stort fokus før jeg ble veldig god. Å spise riktig og gjøre det rette tingene. Jeg har aldri gått på akkord med helsen. Det er jeg glad for. Det er også derfor jeg har tatt dette valget, sier Lundby. som sier det er viktigere ting i livet enn å vinne medaljer.

– Det viktige er å gjøre ting riktig, få god oppfølging og å være tålmodig. Det har vært min oppskrift på suksess, og da må jeg holde på den den, selv om jeg må ta noen skritt tilbake, sier hun.

– Er hopp en usunn idrett?

– Jeg er uenig i at hopp er en usunn idrett. Den er på veldig god vei til å bli veldig mye sunnere enn den har vært. Hvis jeg ser på hoppmiljøet i dag, ser jeg veldig mange sunne og friske utøvere, sier 27-åringen.

Skal tilbake

Hun sier hun har brukt tid på å fordøye at OL-deltakelsen utgår.

– Jeg har visst siden april at det kunne bli vanskelig. Selvet valget tok jeg for om lag tre uker siden. Jeg har brukt lang tid på å fordøye det. Det har vært tungt, sier hun.

Nå gleder hoppesset seg til å fullføre deltakelsen i «Skal vi danse» før hun setter seg nye mål i hoppbakken.

– Jeg ser at jeg trenger bedre tid på å komme tilbake i toppform. Når dansingen er over, skal jeg tilbake i hoppmiljøet og gjøre en innsats for at jeg komme tilbake enda bedre, sier Lundby, som er tydelig på at hun er langt unna å legge opp.