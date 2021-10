Dette vil hopplandslaget savne mest når Lundby tar pause

Torsdag kom nyheten om at hoppstjernen Maren Lundby (27) står over den kommende OL-sesongen. Mangeårig lagvenninne Silje Opseth (22) er klar på at hoppleiren mister mye når Lundby tar pause for å prioritere helsen.

– Vi vil savne henne. Det er det ingen tvil om. Hun er den mest erfarne av oss, og har hatt veldig mye å komme med de siste årene. Vi vil kjenne på at hun ikke er der. Samtidig står det stor respekt av valget hun har tatt. Det at hun setter helsen først, viser hvor oppgående hun er som utøver, sier Opseth til TV 2.

– Hva er det hun har bidratt med som dere vil savne mest?

– Først og fremst det at hun har mest erfaring. Hun har vært gjennom veldig mange av de følelsene man går gjennom som skihopper. Det er en berg- og dalbane. Maren vet hvordan man skal takle det og det presset man setter på seg selv. Der har hun bidratt med mye tidligere. Jeg vet at jeg fortsatt kan spørre om jeg lurer på noe selv om hun ikke vil være fysisk til stede.

22-åringen seiler nå opp som det norske kvinnelandslagets sterkeste kort i den kommende OL-sesongen.

– Øker det presset på dere andre før OL-sesongen?

– Nei, det føler jeg egentlig ikke. Jeg tror bare vi må fokusere på oss selv. Vi må prøve å levere. Alle på laget har ambisjoner om å prestere uansett.

Går for OL-gull

Opseth leverte flere sterke prestasjoner i forrige sesong, og noterte seg for syv pallplasser i verdenscupen, deriblant tre andreplasser. Men holeværingen er sulten på langt mer.

– Hva er dine ambisjoner for sesongen som kommer?

– Jeg har vært ganske klar på det helt siden i vår. Det er et individuelt OL-gull. Jeg har også veldig lyst til å ta steget opp på toppen av pallen i verdenscup.

Silje Opseth i forbindelse med hopplandslagets sommerkonkurranse Challenge som går over flere dager i Lysgårdsbakkene på Lillehammer. Foto: Geir Olsen / NTB

– Jeg liker konkrete mål som jeg kan jobbe mot. OL-gull er det største man kan oppnå. Det er noe jeg bruker som motivasjon i treningshverdagen hver eneste dag. Det er hårete, men realistisk.

– Får kjørt seg mer enn vanlig

Den pågående Clas Brede Bråthen-saken har fått massiv mediedekning i høst. Den ferske Lundby-nyheten gjør at hopplandslaget har fått en svært annerledes sesongoppladning en vanlig.

– Jeg tror jo egentlig at vi utøvere må holde fokus på det vi skal gjøre for å prestere. Vi merker jo den økte medieoppmerksomheten. Både trenere og støtteapparatet får kjørt seg litt mer enn vanlig. Men de er profesjonelle og flinke til å skjerme oss utøvere, så vi kan holde fokus, sier hopperen.

– Det at Lundby tar valget hun gjør. Tror du det vil påvirke hoppsporten?

– Nei, det tror jeg ikke. Men jeg syns det er utrolig bra at hun er åpen og ærlig om problematikken hun kjenner på nå. Åpenhet rundt det mest personlige i idrettsverden er ekstremt viktig. At vi kan bli flinkere til å prate mer åpent rundt det og få et mer naturlig forhold til vekt.

– Fra gammelt av har det vært noe man ikke snakker om. Men i hoppsporten opplever jeg at dette er noe vi kan snakke åpent om og at det styrker oss i vår hverdag som toppidrettsutøvere.

– På generell basis tror jeg faktisk mange idretter har noe å lære når det kommer til åpenheten vi har rundt denne tematikken i Hopp-Norge. Maren har gått fram som et veldig godt eksempel der.

– Tror du at hun kommer tilbake?

– Jeg har veldig troen på Maren. Hun er en veldig reflektert og god utøver. Hun evner å sette ting i perspektiv, det er en av hennes beste egenskaper. Jeg tror og håper på at hun kommer tilbake i godt, gammelt slag.