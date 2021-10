Støre: – Vi er enige om å danne regjering

HURDAL (TV 2): Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om å danne regjering, og at de tar sikte på å legge frem sin politikk på onsdag.

– Vi har avsluttet en mange dager lang, og tøff, arbeidsøkt. Det første vi kan slå fast er at vi er enige om å danne regjering, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre, fredag.

Han forteller videre at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har forhandlet seg gjennom alle hovedspørsmålene, og at de har «kommet til gode løsninger».

– Der vi er nå, er at vi har tatt hverandre i hånden på det. Det gjenstår en del arbeid med å kvalitetssikre, men vårt budskap er at vi er klare til å danne regjering torsdag i neste uke, fortsetter Støre.

Legger frem politikk på torsdag

Den nye regjeringen mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil bli en mindretallsregjering med støtte fra 76 av 169 stortingsmandater.

– Det er tilfredsstillende at vi har landet her, med en like god tone som da vi gikk inn i forhandlingene, kanskje en enda bedre tone. Det har vært en lagbyggende prosess, og vi har fått et solid fundament for å utvikle Norge, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Støre forteller at de tar sikte på å legge frem sin politikk på onsdag, da de har som mål å ta over makten på torsdag. Han sier imidlertid også at de ennå ikke har fordelt departementene.

Skjæran taus om næringsminister-rollen

Noen minutter etter at Vedum og Støre hadde forlatt Hurdalsjøen hotell. spaserte Ap-nestleder Bjørnar Skjæran ut av hotellet.

– Blir det gode nyheter for hjemfylket ditt, og ikke minst for hjemkommunen Nesna, på onsdag?

Ap-nestleder: Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet vil ikke avsløre noe som helst. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det blir gode nyheter for hele landet. Nå har vi lagt en plan om hvordan vi skal gjøre det, og så ønsker vi å la den avtroppende statsministeren legge frem sitt statsbudsjett før vi gjør noe. I mellomtiden får folk smøre seg med tålmodighet, svarer Skjæran.

– Bjørnar Skjæran som næringsminister, høres det bra ut?

– Jeg synes det er spennende at dere spør, men svarene får dere når alt dette er klart.

– Trygve skal få legge kabalen

Også Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim lot seg intervjue på veien ut fra Hurdalsjøen hotell.

– Vi har mye god fellespolitikk, og mye som skiller oss. Men jeg synes at vi har klart å løse de uenighetene med en ryddig og konstruktiv tone, sier Tvinnereim.

– Ser du fram til å sitte regjering?

– Den kabalen skal Trygve få legge i ro og fred, svarer Sp-nestlederen.