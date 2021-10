Tar farvel med Kjersti Holmen: – En bauta i norsk teater for bestandig

Den folkekjære skuespilleren Kjersti Holmen gikk bort 26. september i år, etter lengre tids sykdom.

Hun døde på Økernhjemmet i Oslo.

Mandag 11. oktober kl. 11.00 bisettes hun i Frogner kirke. En rekke kjente skuespillere og kulturprofiler har tatt turen for å ta farvel.

– Minnene er jo om en genial skuespiller, morsom, alvorlig, dyptdykkende, men også en veldig reflektert og klok venninne, sier skuespiller og tidligere kulturminister Ellen Horn (70).

BISETTES MANDAG: Holmen gikk bort i september, 65 år gammel. Her er hun fotografert i 2011. Foto: Heiko Junge

– En bauta

– Hun var vår Meryl Streep, alle så opp til Kjersti Holmen. Hun var en gudbenådet skuespiller, et varmt og nydelig menneske som vi alle var forelsket i. Hun kommer til å stå som en bauta i norsk teater og film bestandig, sier Ingar Helge Gimle (65).

– Hun var en kritisk dame, hun visste hva hun ville. Hun visste hvordan det skulle være. Alt skulle være slik hun hadde sett det for seg, det var alltid riktig, og det var en glede å jobbe med henne, sier Horn til TV 2 utenfor Frogner kirke.

FROGNER KIRKE: Familie og venner av Kjersti Holmen strømmer til for å ta farvel. Foto: Line Haus/God kveld Norge

Skuespiller Per Christian Ellefsen (67) har også bare gode minner fra tiden hvor han jobbet med Holmen.

Kreativ og full av ideer

– Jeg jobbet mest med Kjersti på Oslo Nye Taeter, og hun sa alltid «vi er venner i tykt og tynt», vi hadde mange stunder hvor vi virkelig vred hjernene våre for å få det til å bli morsomt. Hun var så kreativ, hadde så mange ideer, minnes Ellefsen.

Også Guri Schanke (59) er på plass for å ta farvel. Hun ankommer kirken sammen med Elisabeth Andreassen (63).

VENNER OG KOLLEGER: Elisabeth Andreassen og Guri Schanke. Foto: Line Haus/God kveld Norge

– Jeg tenker på Kjersti, for et flott menneske hun var, en flott kunstner og en flott venn, sier Schanke til God kveld Norge.

– Norge har mistet en fantastisk skuespiller. Hun var så allsidig, enestående, og det var ingen sjanger som var for liten for henne. Vi skal hedre henne i dag, sier Andreassen.

Skuespiller Kim Haugen (63) kom sammen med kona, NRK-programleder Nadia Hasnaoui (58).

TRIST: Kim Haugen sier det er en trist dag. Foto: Line Haus/God kveld Norge

– Det er bare trist. Hun var en utrolig god venn, en veldig fin kollega, og en usedvanlig bra skuespiller. Det sier egentlig alt. Hun var helt unik. Jeg tenker på alle de fine stundene, så det er veldig mye glede med Kjersti, sier Haugen.

– Til og med gjort nakenscener sammen

Skuespiller Helge Jordal (75) var også tilstede for å minnes sin gode kollega og venn.

– Vi må si farvel, som det heter. Vi jobbet masse sammen. Vi kranglet og var veldig glade i hverandre, og hadde mye med hverandre å gjøre i dette faget, forteller han.

På spørsmålet om hva som er det beste minnet, svarer Jordal følgende:

– Vi har jobbet så mye sammen, og til og med gjort nakenscener sammen, så vi måtte takle hverandre i alle situasjoner. Vi spilte sammen i «Any get your gun». Hun spilte Annie og jeg Frank Butler. Vi vasset i blomster hver dag, og folk hev blomster mot oss. Det var en kjempesuksess. Det var henne det, som ga folk noe de ikke hadde tenk de skulle få, forteller han.

STORT SAVN: Helge Jordal har mange fine ting å si om Holmen. Foto: Line Haus/God kveld Norge

Dennis Storhøi (61) beskriver seg selv som en stor beundrer av arbeidet til Holmen. Han ble kjent med henne da han begynte på Teaterhøgskolen.

– Hun var blant de største idolene på den tiden, og en enorm inspirasjon. Hun var så generøs med oss unge, og vi hadde så mye å lære av henne.

– Det har vel sjeldent vært et sånn talent i Norge, som hadde en så liten hinne mellom tragedie og komedie. Hun er nok noe av det største vi noensinne har sett i dette landet.

Ønsker penger til forskning

I dødsannonsen publisert i Aftenposten kommer der frem at familien ikke ønsker blomster, men ber de som ønsker å hylle skuespilleren om å donere penger til Landsforeningen for Folkehelsen sitt arbeid med Alzheimer-forskning.

Holmen døde på Økernhjemmet, et hjem for mennesker med demens og alzheimer.

Skuespilleren ble 65 år gammel. Hun var et kjent og kjært ansikt fra teater, film og TV i 40 år.

Holmen har fått opp til flere Amanda-priser for et bredt utvalg roller, deriblant for beste kvinnelige skuespiller i 2000, for rollene i «S.O.S» og «Sofies verden». Ni år senere fikk hun æresprisen under den nevnte prisutdelingen.

Æresprisene stopper ikke der, hun har også mottatt Per Aabels ærespris i 1983 og Aase Byes pris i 1999. I 2009 ble hun ble utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk scenekunst.