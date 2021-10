Kjersti Holmen bisettes i Frogner kirke: – Kjære Kjersti, du var unik

– Vi er her for å ta et siste farvel med skuespiller Kjersti Holmen som sovnet stille inn 26. september, innleder prest John Egil Rø.

Flere kjente skuespillere og kulturprofiler er på plass i Frogner kirke for å ta farvel med en nær venn og kollega.

Skuespiller og tidligere teatersjef Ellen Horn er blant kollegene som holder minneord under bisettelsen.

– Vi var gode venner, vi bodde i det samme strøket. Hun var en stor kunstner, etter min mening en av de største skuespillerne vi har hatt i dette landet. Hun var også en skapende kunstner, laget små bilder. Hun skrev mange dikt, forteller Horn.

– Du var en stjerne

Hun mimrer tilbake til da de møttes.

– Vi ble kjent rett etter teaterskolen da hun ankom Oslo Nye Teater. Da hadde hun på seg lang frakk, knappestøvler og en jordmor-koffert i hånden, minnes Horn.

HEDRER HOLMEN: Skuespiller og tidligere teatersjef Ellen Horn. Foto: Cornelius Poppe

– På Nationaltheatret ble jeg Kjerstis teatersjef. Hun behersket komedie med en uhøytidelig lekenhet og en unik timing, og var som et åpent sår i det tragiske. Hun var perfeksjonist til fingerspissene, hun ble alles publikumsyndling i film og tv, sier Horn.

Horn avslutter med en siste hilsen til sin gode venn.

– Du var en stjerne. Vi vil alltid være rundt deg og synge deg inn i evigheten. På vegne av dine venner og kolleger på Nationaltheatret sier jeg takk for alt du ga oss, og fred være med deg.

TAR FARVEL: En rekke kulturprofiler var å se utenfor Frogner kirke. Foto: Line Haus/God kveld Norge

Holmens familie har bedt om ro rundt seremonien. Det vil ikke bli referert fra deres minneord.

I en pressemelding sendt ut av Jølstad begravelsesbyrå, skriver de følgende:

«For Kjersti Holmen sin familie vil seremonien i kirken være et personlig farvel med en kjær mor og svigermor, bestemor, søster, tante, familiemedlem og venn. Den siste delen av livet levde Kjersti Holmen av helsemessige årsaker tilbaketrukket fra offentligheten. Familien ønsker heller ingen eksponering i tilknytning til seremonien, slik at denne kan avholdes i hennes ånd.»