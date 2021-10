Hauger med overraskende hyllest: – Helt avgjørende

– Jeg droppet ut etter ungdomsskolen, og har ikke vært her siden den gang, sier Hauger.

Litt over to uker er gått siden Hauger sikret seg seieren i Formel 3-mesterskapet i russiske Sotsji. Vel tilbake i hjembygda prøver han nå å fordøye den uvirkelige sesongen - samtidig som han retter blikket mot neste år.

For det er nemlig en dårlig skjult hemmelighet at 18-åringens neste steg blir Formel 2. Visse formaliteter gjenstår før noe offentliggjøres.

– Vi må bare få finansiert de siste tingene. Det blir en spennende og viktig sesong. Presterer jeg, så kan vi se hva som skjer etter det, men jeg tar et steg av gangen og jobber videre på samme måte som jeg har gjort i år, forklarer Dennis.

Over 200 reisedøgn i året

TV 2 har tatt Hauger med tilbake til gamle trakter.

VERDENSMESTER: Dennis Hauger har all grunn til å smile. Foto: Kristin Grønning / TV 2

På Aursmoen Skole rakk han å knytte sterke bånd til lærerne sine, som fra tidlig av gjorde sitt for å støtte ham i hans store drøm om å bli Norges første Formel 1-fører noensinne.

– De var helt avgjørende. Jeg hadde jo over 200 reisedøgn i året, og var derfor ikke så mye på skolen. Lærerne var derfor viktige for meg, for at jeg skulle få fullført alt jeg skulle. Det var ikke alltid like lett.

Hauger forteller at han vet om flere i hans miljø - både i Norge og ute i Europa - som har støtt på problemer med skolen knyttet til alt fraværet en slik storsatsning medfører.

– Warholm var stort, dette er større!

– Idretten vår er ikke som fotball, der man har baner rett i nærheten av skolen. I denne sporten må man til et annet land for å trene og konkurrere. Da blir det noe helt annet. At jeg i det hele fikk lov til å reise så mye, er jeg takknemlig for - hadde jeg ikke fått lov, hadde veien min blitt mye vanskeligere.

I skolegården møter han sin tidligere gymlærer, Øyvind Verlo.

Han er tydelig stolt over det sin tidligere elev har fått til.

Hauger beskriver gymlærer Øyvind Verlos timer som de gøyeste på skolen.

– Det er som jeg sa til noen her i bygda: Warholm i OL var stort, men dette er større!

– Men ja, jeg har en holdning til akkurat dette teamet som handler om fravær, toppidrettsutøvere og tilrettelegging. Vi liker å heie på dem, vi liker å se dem på TV. Da må vi også som skole tilpasse oss, fortsetter den erfarne gymlæreren entusiastisk.

Verlo forteller videre at han har undervist flere vordende toppidrettsutøvere. Spesielt én ting har fascinert ham:

– Det er flere elever som satser høyt i idrett, men de klarer seg på skolen også. Fordi de er så organisert og bare fikser det. Jobbe litt på på nettene? Javel!

PS! Verlo var også Haugers instruktør under trafikalt grunnkurs, men lærerveteranen er klar på at han avskriver seg all ære for Haugers suksess på racingbanen.