Slagsmål om bord fly på vei til Gardermoen

Det skriver Romerikes Blad.

Operasjonsleder Terje Marstad sier til TV 2 at de ble kontaktet av de kabinansatte som opplyste at to passasjerer hadde brutt ut i en slåsskamp.

– De kabinansatte fikk kontroll på de to involverte, og de valgte derfor å fortsette flygningen til Gardermoen, sier Marstad.



De ønsket likevel bistand fra politiet ved landing.

– Flyet har akkurat landet nå, sier Marstad like før klokken 14.00.

Det er foreløpig usikkert hvor flyet kom fra, og det er heller ikke kjent hvorvidt det har oppstått noen skader.

Saken oppdateres!