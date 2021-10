Pressefrihet? Look to Norway

Norge er verdens mest pressefrie land. I flere år har Reportere uten grenser (RSF) plassert oss på toppen av denne noble pallen. Det er en plass som forplikter.

En viktig beskyttelse

Nå har den norske Nobelkomiteen pekt på journalistikk som et forsvar mot krig og konflikt. Det skal de ha honnør for. Leder av komiteen, Berit Reiss-Andersen, sa det helt presist på pressekonferansen om tildelingen:

– Ytringsfrihet og fri presse er en forutsetning for et demokratisk samfunn, og Nobelkomiteen tror bestemt på at demokratiske samfunn forhindrer krig og konflikter. Avskaffer det krig og konflikter? Trolig ikke, men det er det beste forsvaret et samfunn kan ha, sa hun.

De to journalistene og redaktørene Maria Ressa og Dmitrij Muratov er verdige vinnere. Med denne prisen får de ikke bare en utmerkelse, men også en viktig beskyttelse i sin virksomhet fremover.

Den kjente menneskerettighetsjuristen Amal Clooney har vært en av Maria Ressas advokater. På en dag som denne er det verdt å hente opp den rapporten Clooney la frem i februar 2020 om hvordan man på en mer målrettet måte kan beskytte utsatte journalister verden over.

Sanksjoner som virkemiddel

I rapporten ber Clooney og hennes ekspertpanel om blant annet sanksjoner mot land som undertrykker journalister og journalistikken.

«Blant alle indikatorer på et liberalt demokrati, er ytringsfrihet og pressefrihet de områdene som er mest alvorlig angrepet av regjeringer verden over gjennom sensur av mediene, men også via mer nyanserte måter å kvele en uavhengig presse på,» heter det i Rapport om målrettede sanksjoner for å beskytte journalister

– Jeg har i mitt arbeid som menneskerettighetsadvokat sett hvor nyttig sanksjoner kan være … likevel har et slikt verktøy knapt blitt brukt til å beskytte journalister og ytringsfrihet, sa Clooney da rapporten ble lansert.

Clooney foreslo derfor at myndigheter som begrenser ytringsfrihet må møte tiltak, som at man fryser verdier i utlandet eller nekter å utstede reisevisum. Slike sanksjoner kan innføres av enkeltland eller ved at man lager en gruppe av land, foreslo hun og ekspertpanelet.

Hetset og trakassert

Jeg har vært bekymret for Maria Ressa i mange år. Hun er så uredd. Det er nødvendig i et land som Filippinene, men selvfølgelig også farlig. Rodrigo Duterte har vist seg som en kompromissløs leder. Hans kamp mot narkotika på Filippinene har hittil kostet et ukjent antall liv. Tilsvarende for Dmitrij Muratov. Han har mistet mange kolleger i avisen Novaja Gazeta.

Den kanskje mest kjente blant dem var Anna Politkovskaja. Torsdag denne uken var det 15 år siden hun ble drept. Det ble markert i redaksjonen dagen før redaktøren fikk Fredsprisen.

Maria Ressa har vært hetset og trakassert i en årrekke. Samtidig har hun blitt passet på av en rekke viktige aktører innenfor de globale medieorganisasjonene.

Vi er mange som har fått lov til å bli kjent med henne fordi hun har deltatt på konferanser, vært tilgjengelig og sikkert sett verdien av et sterkt nettverk. Hun har dessuten vunnet mange priser allerede – hver og en har løftet henne litt lenger opp og vekk fra de trivialitetene hun har måttet kjempe mot i det daglige.

Hun blir stadig trukket for retten. Nesten hundre år risikerer hun i fengsel for sin virksomhet. Disse stadige rettsprosessene hindrer henne i å bedrive journalistikk, og de koster penger. De er utmattende. Hennes situasjon deles av så mange. Når Taliban nå tok over Afghanistan, var det ikke uten grunn at journalistene rømte landet.

Jeg blir stolt

Norge er et lite land i verden, men i dag har vi rettet en pekefinger i øyet på myndigheter som misliker å bli sett i kortene. Vi har fortalt innbyggerne i disse landene at vi tror at verden og hvert enkelt samfunn går fremover hvis journalistene blir sluppet fri – og får jobbe uavhengig av kontroll, undertrykkelse og sensur.

– Norge, med bare fem millioner innbyggere, har vunnet 13 nobelpriser. Med all respekt for mine norske venner, de er ikke mer pionerer eller oppfinnsomme enn andre. De har blomstret fordi deres åpne samfunn og frie media – rangert som de frieste i verden – har skapt optimale forhold for at talenter kan utvikle seg, sa den tidligere britiske utenriksministeren Jeremy Hunt på en konferanse om pressefrihet og trusler mot journalister i 2019.

Det forplikter å være landet med mest pressefrihet. I dag føler jeg at Norge har levert. Det gjør meg stolt.

