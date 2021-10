Internett-trøbbel for Telia-kunder i Viken

Flere av Telias Viken-kunder har mistet tilgang til TV og internett på grunn av ødelagte kabler. Selskapet sier det er snakk om et alvorlig og komplisert brudd.

Graving på motorvei E6 mellom Sarpsborg og Halden førte til ødelagte kabler. Det gjorde at tusenvis i Viken mistet tilgangen til internett og TV, melder NRK.

Problemene har rammet tusenvis av innbyggere i Sarpsborg, Halden, Moss, Råde, Vestby, Våler og Indre Østfold. I tillegg til privatpersoner opplever også Sarpsborg kommune internettproblemer. Det er ikke mulig å bestille koronatest på nett fredag formiddag.

Telia kan ikke si noe om når feilen vil være løst. De anslo først torsdag formiddag, men det ble senere flyttet til klokken 02.00 natt til fredag.

Telia opplyser til NTB at feilen forhåpentligvis skal være løst i løpet av fredag kveld.

Senest torsdag kveld hadde flere Telia-kunder problemer med mobil- og fastnettet. Om lag to timer senere opplyste selskapet at problemene var løst og at intern feil var årsaken til trøbbelet.