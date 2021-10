Helgen byr på sludd, snø og mye regn: – Faren for stein- og jordskred øker

– Det blir ingen værvinner denne helgen, men heller grått og vått overalt, sier vakthavende meteorolog Trine Jonasen i StormGeo.

Men selv om det forventes regn og sludd over hele landet, vil vi kunne se store temperaturkontraster mellom nord og sør inn i helgen.

I Møre og Romsdal kan det bli opp mot 15 grader og spredt regn.

Også sør for Østafjells er det meldt noe fint vær, ifølge meteorologen som raskt legger til:

– Men det blir nok kortvarig, og er nok ikke noe sommervær.

Mye regn

– Vestlandet kommer nok verst ut, og her er det meldt gult farevarsel natt til lørdag og natt til søndag, påpeker hun.

På Vestlandet sør for Stad vil det kunne komme opp mot 50 millimeter nedbør, ifølge meteorologen.

Varslingstjenesten varsom.no viser at nedbørsmengden kan komme opp mot 70 millimeter, og at nedbørintensiteten trolig vil være størst natt til søndag og frem til søndag formiddag.

Det kan føre til overvann i tettbygde områder.

Restene etter «Sam»

Helgens værsituasjon er restene etter den tropiske orkanen «Sam» som nå ligger over Island, ifølge Storm-meteorolog Roar Inge Hansen. Resultatet er en varm og fuktig sørvestlig vind over Sør-Norge

Han legger til at det langvarige regnværet kan by på noen utfordringer.

– Det vi har sett og har rapportert om er at det går en del steinskred som følge av regn over tid, og både faren for stein- og jordskred øker.

Snøvarsel i nord

Etter en lengre periode med fint og mildt høstvær i Nord-Norge, brer snø- og sluddværet seg over Troms og Finnmark.

Utover helgen ventes det sludd helt ned til fjøresteinene, samt snø helt ned til 200 meter, ifølge Hansen.

– Været blir mildere fra søndag av, så da er den snøfaren over, for denne gangen, sier Hansen, som mener temperaturen vil kunne nærme seg opp mot ti grader i nord.

Han legger til at nå er oktober her, og at det nå kan bli korte intervaller mellom snøbygene i nord.