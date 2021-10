Arbeiderpartiet og Senterpartiet lover gratis psykisk helsehjelp for alle til og med 25 år

AUF-leder, Astrid Hoem og Senterungdom-leder, Torleik Svelle røpte i dag nyheter fra regjeringsforhandlingene i Hurdal.

– Vi har fått gjennom et krafttak for psykisk helse, og man skal nå gratis psykisk helsehjelp for alle under 25 år, sier Hoem, som ble supplert av Senterungdom-lederen:

– Vi skal også styrke skolehelsetjenesten, sier Svelle.

De to kunne fortelle at den nye regjeringen, som ikke har fått et navn ennå, vil ha:

En opptrappingsplan som skal styrke psykisk helse-tilbudet, både i kommunene og på sykehuset, og en særlig satsing på barne- og ungdomspsykiatrien.

Det skal også bevilges penger til lavterskeltilbud i kommunene.

Og opprettes flere lavterskeltilbud på nett.

Kvaliteten og ventetiden for dem som trenger psykisk helsehjelp skal ned gjennom en utredning av sterkere tematisk organisering av tjenestene. Det er ikke konkretisert hvor mye ventetiden skal ned i perioden.

– Men dette peker en retning, sier Svelle.

Ingen prislapp

Riksrevisjonen har kommet med skarp kritikk av at behandlingstilbudet er mangelfult og ulikt landet over.

Nesten fire av ti kommuner innrømmer at tilbudet til unge med psykiske plager og rus ikke er godt nok i deres kommune, og en av fem unge med henvisning avvises i spesialisthelsetjenesten.

I valgkampen lovte Ap-leder Jonas Gahr Støre at hans regjering skal bruke 1 milliard kroner mer enn Solberg-regjeringen på psykisk helse, særlig på tidlig innsats og forebygging.

En prislapp på dagens nyhet kunne de to likevel ikke gi.

– Vi har ansvar for å levere gjennomslag som monner i unge folks liv. Så er det noen andre som sitter og regner på kostnadene, sa Hoem.