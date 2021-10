Jeg la Zlatan ut på FINN, mobilskjermen var full av tårer

I dag, 2 sofaer, 5 overmadrasser, 3 gulvtepper og noen paller med JIF senere er jeg så lykkelig for at jeg ikke bare tenkte på meg selv den dagen jeg slettet annonsen.

I 2017 satt jeg i kjellerleiligheten og kjedet meg. Jeg hadde sikkert brukt opp mine daglige sveip på Tinder, så jeg logget meg på FINN.no. Der kom det opp en annonse av verdens søteste hund.

Gjorde et kupp

Jeg har alltid ønsket meg hund, men trodde aldri jeg hadde baller nok til å kjøpe meg en. Jeg klarte å prute han ned 500kr, og tenkte jeg hadde gjort et kupp.

Noen timer senere lå han i sofaen min, og hadde fått navnet Zlatan.

Uten en hundeseng, hundemat og leker var jeg plutselig blitt far. Jeg skjønte at her gikk det for fort i svingene, men jeg liker det sånn, og det pleier alltid å løse seg for meg.

Men denne hunden, som aldri ble stueren, ikke kunne kjøre bil og som alltid måtte ha noen rundt seg, ble det rett og slett for mye. Jeg var en singel gutt på 24 som elsket å være sosial i både helger og ukedager. Nå ble jeg mye sittende hjemme med hunden, mens vennene mine hadde det gøy.

Annonse på Finn.no

En sommerdag 6 mnd etter jeg ble far tok med meg hunden ut på tur. Ikke for at han skulle gjøre fra seg, men for å få det perfekte bilde av han som jeg skulle bruke i FINN-annonsen hans.

Jeg kjenner veskekanalene begynner å jobbe bare jeg tenker på det i dag. Jeg hadde ikke noe valg, jeg måtte kvitte meg med Zlatan, jeg ville tilbake til det sosiale livet mitt, jeg måtte tenke på meg selv.

Sondre H. Nielsen valgte å legge ut hunden på cocker fordi han synes det ble for krevende å eie en hund alene.

Jeg la Zlatan ut på FINN, mobilskjermen var full i tårer. Jeg nevnte ingenting om at han ikke var stueren eller ikke kunne kjøre bil.

Tok et valg

To dager senere var det kommet inn 60 mld fra folk fra hele landet, de var forelsket i Zlatan, han var jo så fin på bilde. De skulle gi han kjærlighet, store hager og god oppdragelse.

Jeg kjente sorg og sinne når jeg leste meg igjennom hver eneste melding. Alt dette kunne jo egentlig jeg også tilby.

Jeg slettet til slutt annonsen. Jeg bestemte meg for at har jeg tatt et så stort valg i livet som å skaffe meg hund, så får jeg faen være mann nok til å stå i det.

Zlatan sine problemer tok ikke slutt, men vi fant metoder å håndtere de på. Vi tok mye buss, fikk vaskekurs av min mor så jeg kunne vaske tekstilene Zlatan tisset på, og fikk folk til å passe Zlatan om jeg skulle være sosial. Jeg ble også mye bedre på å ta Zlatan med meg på ting.

I dag, 2 sofaer, 5 overmadrasser, 3 gulvtepper og noen paller med JIF senere er jeg så lykkelig for at jeg ikke bare tenkte på meg selv den dagen jeg slettet annonsen.

For meg har korona gått fint, for jeg har hatt Zlatan å være med hele tiden. Dagens lyspunkt er når jeg kommer hjem til en dansende hund som er klar for å hente ball 1000 ganger, helt til han slukner i fanget mitt.

For mange ble korona tiden de skaffet seg hund. Folk som kjedet seg med hjemmekontor og stengte nattklubber, måtte ha noe nytt å drive med.

Kanskje like gjennomtenkt som meg, «jeg kjeder meg, jeg kjøper en hund».

Og jeg vet alt om å føle seg innestengt med hunden når alle andre er sosial, jeg vet alt om å ha en krevende hund som går deg på nervene, jeg vet alt om å komme sliten fra jobb og må ut i klassisk Bergensvær fordi den «fordømte» hunden må på do selv om halve blæren ligger i sofaputene som må vaskes.

Men hvis det ordnet seg for oss, så ordner det seg for deg også. For 6 måneder siden møtte jeg hundetrener Maren Teien Rørvik, og sammen har vi fått skikk på Zlatan. Nå er han stueren, kan være alene i lengre strekk, og blitt mye bedre på å kjøre bil. Vi nærmer oss målet.

Han trenger deg

Alle skriver til meg i innboksen at jeg er så flink hundetrener. Vet du hva? Det er faktisk ganske lett, og ikke minst veldig gøy. Når man ser resultater og fremgang er det skikkelig gøy. Og om du var i tvil - det funker.

Jeg kan ikke bestemme om du skal selge eller avlive hunden din fordi du er lei, eller at det ikke passet med hund i livet ditt etter korona. Men jeg kan si at jeg er veldig glad og stolt i dag for at jeg fremdeles er faren til Zlatan.

Tenk løsninger på problemet, ikke utfordringer. Jeg ønsker dere lykke til i all fremtid, forhåpentlig vis sammen med hunden din. Han trenger deg, og du trenger han.

