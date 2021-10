10. Oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Innsatsen bør starte med at vi normaliserer det å snakke om psykiske vanskeligheter. Jeg vet hva jeg snakker om: Det reddet livet mitt å dele det jeg gikk rundt med inne i meg.

Livet så annerledes ut

Hvis jeg ikke hadde funnet motet til å dele det jeg gikk med inne i meg, hadde jeg ikke vært her i dag. Så klart kan jeg si det, og akkurat sånn sier jeg det på foredrag og i boka som akkurat har kommet ut. Boka lanseres på Verdensdagen for psykisk helse, en dag jeg mener er uhyre viktig.

Selv har jeg i en ung alder fått oppfylt mange av drømmene mine. Jeg har fått et publikum som fotograf og foredragsholder, og oppholder meg store deler av tiden på havet, som ekspedisjonsleder på seilaser i Nordishavet.

Men selv om jeg har oppnådd mye på kort tid, så har det vært en hardere og lengre reise enn mange vet om. I tenårene, for ganske få år siden, så livet mitt veldig annerledes ut.

Gjennom det meste av ungdomstiden var allting så gjennomsyret av mobbing, sosial angst og dårlig selvtillit, at jeg tenkte på å ta mitt eget liv.

Et tabubelagt tema

Selvmord er uten tvil det vanskeligste og mest tabubelagte temaet overhodet å snakke om. Det kan føles som om man beveger seg i et minefelt når man skal snakke om det, eller vise medfølelse med noen som har opplevd det i familien eller vennekretsen.

Frykten for å si noe feil stopper oss ofte fra å si det vi mener, eller i det hele tatt vise at vi bryr oss. Men er det noe jeg har lært av alle de samtalene jeg har hatt med pårørende, samt egne erfaringer med selvmordstanker, så er det at det ikke finnes noen fasit på hvordan det skal snakkes om det. Det viktige er bare å gjøre det.

I 2018 tok 674 mennesker livet sitt i Norge. Av disse var 472 menn og 202 kvinner. 31 av disse menneskene var mellom 10 og 19 år. Tallet kan være betydelig høyere, da flere dødsfall som registreres som overdose eller «ulykker» kan ha vært resultat av et ønske om å ta sitt eget liv.

Mange føler at de ikke får hjelp

Vi lever i et av verdens beste land, med flere ressurser enn de fleste, men samtidig er det altfor mange mennesker som føler at de ikke får den hjelpen de trenger. Flesteparten av de mange unge og voksne jeg har møtt, har følt at når de først søkte hjelp hos det offentlige, ble de ikke hørt, eller de fikk skrevet ut en pille som skulle gjøre alt bedre.

Hvorfor får ikke ungdom tidligere og bedre informasjon om viktige temaer som psykisk helse, istedenfor å kjede seg gjennom sakprosa og sagaen om Gunnlaug Ormstunge?

Skolevesenet kan gjøre en stor forskjell, fordi de daglig møter stort sett alle barn og unge i landet, og har mye tid sammen med dem. Men også andre typer fellesskaper – foreninger, eller bare Facebook-grupper – kan ha avgjørende betydning.

Skal vi skape gode fellesskap, hvor det er plass til å inkludere mennesker som lider av eksempelvis angst eller depresjon – mennesker som ofte har en tendens til å isolere seg – så starter det med å kunne snakke om det. Skam, det å føle seg utenfor, utstøtt, er noe av det mest smertefulle et menneske kan oppleve.

Og når sårbare mennesker blir ensomme og isolerte, går det ofte galt. Å dele med andre letter enormt. Perspektivet endrer seg når man ikke er alene – når det man føler og opplever blir synlig og akseptert.

Det finnen ingen fasit

Når jeg holder foredrag, pleier jeg å si at det ikke finnes noe som helst du har tenkt eller følt, som ikke har vært tenkt eller følt av andre før deg. Selv om du til tider kan føle deg alene, på tross av at du er omgitt av andre mennesker, så er du ikke alene om å ha disse tankene. Og husk at tanker ikke er sannhet, selv om de kan føles sånn. Ta det fra meg, som har overtenkt store deler av livet mitt, men som regel har endt opp med å le av meg selv, så fort jeg begynte å snakke høyt om tankene, og fikk avkreftet hvor ille de egentlig var.

Det finnes ingen fasit på livet, og heller ikke på hvordan vi håndterer døden når vi konfronteres med den. En gang måtte jeg utføre hjerte-lunge-redning på en kvinne etter en trafikkulykke. Ved siden av lå begge døtrene hennes. Den ene var død, den andre hadde alvorlige skader. Jeg forsto fort at også mammaen, som jeg gjorde mitt beste for å holde i live, ikke kom til å overleve. Etter 45 minutters HLR døde hun, rett foran øynene på meg.

Fire timer senere løp jeg ut fra en fjelltopp 1000 meter over havet med en skjerm over hodet, og hylte av glede. Jeg suste nedover fjellsiden, og da jeg landet var jeg takknemlig for at jeg kunne klemme kompisen min, som jeg akkurat hadde opplevd denne tragedien sammen med.

Våg å slippe lyset inn

For mange kan det nok virke ganske sjukt å hyle av livsglede bare noen timer etter man har sett noen dø rett foran seg. Hadde jeg rett til det? Var det galt ovenfor de pårørende? Viste jeg ingen respekt for jenta som mistet både mammaen og søsteren sin? Men midt i all sorgen og smerten viser en sånn opplevelse også hvor skjørt og verdifullt livet er. Jeg merket hvor takknemlig jeg var for å leve, og hvor heldig jeg var, som kunne fly ned fra fjellet og klemme kompisen min etterpå.

Vi skal ikke føle skam over hvordan vi håndterer sorg. Og vi skal våge å slippe lyset inn, når det kommer tilbake igjen.

La oss finne motet til å snakke om hvordan vi egentlig har det!

