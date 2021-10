Har skadet to spillere og er utestengt – tar ikke selvkritikk

Supportere har rast mot Andreas Martinsen etter to taklinger som har skadet spillere. Nå er han utestengt, men tar ikke selvkritikk.

Etter at Lillehammer slo Frisk Asker lørdag, var det Lillehammer-spiller Andreas Martinsen folk snakket om.

Reaksjonene var mange etter hans takling på Mikael Dokken, som skadet seg. Fllere mente at den høyreiste hockeyspilleren fortjente utestengelse.

Martinsens takling ble rapportert inn til disiplinærutvalget (DISU). De konkluderte da med at Martinsen ikke skulle utestenges.

Torsdag var Martinsen igjen i fokus. Stavanger-spiller Dan Kissel tok telling etter en takling av den tidligere NHL-spilleren.

Kissel trente ikke dagen etter, og er fredag på medisinsk undersøkelse.

DISU bestemte fredag at Martinsen utestenges i tre kamper.

De ser det som en takling bakfra, hvor skaderisikoen er høy.

Se taklingen som fikk ham utestengt i vinduet øverst.



Sterke reaksjoner

Igjen var reaksjonene mange, og flere tok til sosiale medier for å utrykke sin misnøye med Martinsen. Oilers-spiller Tommy Kristiansen valgte å svare på et av innleggene som ble delt.

Dfeltet, en supportergruppering for Stavanger Oilers, la ut en video av en spiller som får kastet en hockeykølle på seg og skrev:

Jeg satt på tribunene. Eller så skulle dere få sett en som hadde sloss! — tommy kristiansen (@tommykristians3) October 7, 2021

– Hadde stilt opp

Fra tribuneplass syntes ikke Kristiansen at taklingen var stygg. Men etter å ha sett den igjen, synes han den er på grensen.

Uansett står han inne for det han skrev på Twitter.

– Hvis noen tar en så hard takling på vår stjernespiller, hadde jeg selvfølgelig stilt opp for ham, sier han.

– Kan vi forvente at du går etter ham neste gang dere møtes?

– Jeg kommer ikke til å skulle ta noen hevn, og jeg kommer ikke til å gå etter ham, men skader han noen på mitt lag, stiller jeg selvfølgelig opp. Men jeg synes det er feil at Martinsen skal få så mye tyn. Jeg liker måten han spiller på. Han er stor mann, som spiller tøft. Jeg synes også at norske spillere må være mer flinke til å se opp og lese situasjonen. Du må regne med at du kan bli taklet når du har pucken, svarer han.

STILLER OPP: Tommy Kristiansen nøler ikke med å stille opp for lagkamerater som får røff behandling på isen. Foto: Carina Johansen / NTB

Spilleren som ble skadet torsdag, Dan Kissel, har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Langtidsskadet

Frisk Asker-spiller Mikael Dokken mener Martinsens takling på ham for en knapp uke siden ikke var ren.

Dokken har hjernerystelse og har skadet nakke/skulderpartiet. Han tror ikke han er på isen før om en måneds tid.

– Hvordan opplever du situasjonen som førte til at du ble skadet?

– Jeg kriger med en back om en puck. Martinsen har dumpet pucken fra motsatt side, og kommer i full fart gjennom midtsonen. Jeg opplever at han kjører over meg fra siden, uten at jeg så han komme, svarer Dokken.

SKADET: Mikael Dokken er ute på ubestemt tid etter å ha blitt taklet av Andreas Martinsen. Foto: Fredrik Hagen

Han mener Martinsen kun var ute etter å ta mann og ikke puck.

– Hvis en spiller står slik, en til to meter fra vantet, så vet han veldig godt at hvis spilleren fyker i vantet, så blir utfallet veldig dårlig, sier han.

– Er det riktig å forstå at du mener Martinsen kunne forutse at dette ville føre til en skade?

– Ja, hvis du takler folk fra siden eller bakfra, som står slik ved vantet, vil spilleren få en veldig feil vinkel inn i vantet, svarer Dokken.

Tar ikke selvkritikk

Martinsen er ikke enig med Dokken.

– Jeg treffer ham ikke i siden. Han må jo se at jeg kommer. Det blir for bedagelig å skulle skli rundt på isen uten å forvente at noen kommer, og så får du vondt og skal begynne å sutre, svarer Martinsen.

– Han får heller ta det som en mann, gå gjennom rehabiliteringen og komme seg tilbake på isen. Du må være klar når du har pucken. De har sett på situasjonen, det var ingenting. Han må heller seg seg selv i speilet og sørge for at han er klar neste gang, fortsetter hockeyprofilen.

Den tidligere NHL-spilleren tar heller ingen selvkritikk etter torsdagens takling, som førte til at Kissel nå er skadet og Martinsen er utestengt.

– Jeg føler det er et gjennomgående tema i denne ligaen. Mange spillere glemmer helt at de har et ansvar når de har pucken. Man kan gå inn og rapportere alt. Jeg føler det er litt ødeleggende. Det er en grunn til at det er dommere, de skal sørge for spillernes sikkerhet, sier han.

Martinsen visste ikke at han ble utestengt i tre kamper da han snakket med TV 2. Han var da klar på at han ikke mente at taklingen på Dan Kissel kvalifiserte til utestengelse.

– Jeg gjør som alle andre ville gjort, med å sette press på ham. Jeg forsøker å legge meg slik at han ikke kan svinge hjemover, og håper at han fortsetter oppover i banen. Han ser at jeg kommer etter han, men velger å svinge rett inn der jeg står. Der står selvfølgelig jeg. Siden jeg er større enn ham, ser det voldsomt ut. Det er en uheldig situasjon som ofte skjer i denne ligaen. Spilleren med pucken setter seg selv i en farlig situasjon. Hadde han gjort som jeg trodde han skulle gjøre, ville det ikke blitt noen situasjon, mener Martinsen.

GIR STØTTE: Storhamar-spiller Patrick Thoresen liker spillestilen til Andreas Martinsen. Foto: Fredrik Hagen

Får ros

Storhamar-kaptein Patrick Thoresen var forberedt på å møte Martinsen lørdag da TV 2 tok kontakt.

Han hadde ikke sett situasjonen med Kissel torsdag, som førte til utestengelse, men var klar på at han ikke syntes at Martinsen gjorde noe feil i situasjonen som førte til at Dokken ble skadet.

– Jeg synes det var en ren takling. Andreas er 115 kilo med muskler. Han er den desidert største og sterkeste i ligaen. Står du en meter fra vantet, når han kommer etter deg, så kan sånt skje, sier han.

Thoresen mener Martinsen må fortsette å spille sin type hockey – på grensen, som han mener lagkameraten på landslaget spiller.

– Når han er på isen, skal man være litt mer våken. Det er en forskjell på om han kommer mot deg og om Martin Gran (Lillehammer-spiller, jou anm) kommer mot deg. Det er 30 eller 40 kilo forskjell. Du må orientere deg og være våken på om du setter deg i en sårbar situasjon. Jeg håper han fortsetter å spille som han har spilt. Han har vært bedre enn han har vært på mange år, og hans spill er en stor årsak til at de ligger helt i toppen. Han har vært deres beste spiller, sier Thoresen.

Storhamar-spilleren får nå ikke møte Martinsen i lørdagens kamp. Det bør styrke Hamar-lagets sjanser for å ta alle poengene i Mjøsderbyet.

Du kan se Storhamar-Lillehammer på TV 2 Play fra 16.00 lørdag.