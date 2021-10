20-åring død etter skyting i Oslo

– Den 20 år gamle mannen som torsdag kveld ble skutt utenfor Lofsrud skole, er nå erklært død. De pårørende er varslet, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding fredag ettermiddag.

Etterforskningen karakteriseres nå som en drapsetterforskning, heter det videre i pressemeldingen.

– Ingen personer er foreløpig pågrepet i saken. Det pågår en omfattende etterforskingen med store ressurser, som fortsetter i dag og utover helgen, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til TV 2 fredag ettermiddag.

POLITIINSPEKTØR: Grete Lien Metlid, leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt. Foto: Nils Chr. Holst Sollie / TV 2

Hun sier at politiet fortsatt ikke kan si noe om motiv og bakgrunnen for skytingen.

Ønsker fortsatt tips

– Vet dere hvem gjerningspersonen er? Kan det være flere involvert?

– Vi har ikke identitet på gjerningspersonen. Vi utelukker ikke at det kan være flere involverte.

Politiinspektøren sier videre at det jobbes med vitneavhør og rundspørring i nærområdet.

ÅSTEDET: Skytingen skjedde utenfor Lofsrud skole på Mortensrud i Søndre Nordstrand bydel, klokken 22.22 torsdag kveld Foto: Martin Leigland / TV 2

– Det er et stort engasjement i saken og et engasjert nærmiljø. Vi ønsker fortsatt tips og det er viktig at de som vet noe, tar kontakt med politiet.

– Alvorlig sak

Politiet rykket torsdag kveld ut med flere patruljer til Mortensrud, etter at en ung mann ble skutt. De første som kom til stedet startet umiddelbart med livreddende arbeid.

Politiet holdt fredag morgen en pressebrief for å gi siste oppdatering i saken.

– Det er en veldig alvorlig sak og en alvorlig situasjon, sa Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt.

Hun sa også at politiet nå er forberedt på at de kan stå overfor en alvorlig sak.

Flere skytinger i det offentlige rom

Det har vært flere skyteepisoder i Oslo den siste tiden. Metlid understreker at denne typen saker har høy prioritet, og forteller at de setter på alle tilgjengelige ressurser.

– Situasjonen er alvorlig fordi det skytes i det offentlige rom der det oppholder seg familier, det oppholder seg barn og unge.

Ønsker ikke koble til miljø

Det ble ifølge politiets opplysninger avfyrt flere skudd.

– Måten dette skjer på bekymrer oss, og det bekymrer oss at slike ting kan skje et sted som Mortensrud, sa politiinspektøren.

Skytingen skjedde ved Lofsrud skole på Mortensrud. Mannen som er død skal ikke ha vært elev ved skolen. Metlid ønsker ikke å koble 20-åringen til et spesielt miljø per nå.

– Nå er han fornærmet i en straffesak, vi går ikke inn på det nå.