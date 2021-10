Har starta etterforsking av samehets

Norske Reindriftssamers Landsforbund melde denne veka ei rekke namngitte personar til politiet for hatefulle ytringar og direkte trugslar mot samar og spesielt reindriftsnæringa.

– Vi har aldri opplevd så mykje hets og sjikane mot reindrifta eller det samiske generelt, sa leiar i NRL, Ellinor Marita Jåma, til TV 2 etter at meldinga blei kjent.

«Ta å skyt reineier, da slipper du bedre ut av det enn å skyte rein», var berre ein av mange kommentarar.

TRIST: Leiar i NRL, Ellinor Marita Jåma, er både trist og oppgitt over det folk har skrive om samar og reindriftsutøvarar dei siste vekene. Foto: Heiko Junge

Den massive hetsen som har gått føre seg på sosiale medium og i kommentarfelt til redaktørstyrte medium oppstod i etterkant av ei hending i Alta der ein reineigar skal ha skoten ein hund som angiveleg jaga rein. Den saka er også til etterforsking hos politiet i Finnmark. To personar er mistenkte.

Kan risikere bøter

Det er Finnmark politidistrikt, Innlandet politidistrikt og Sør-Øst politidistrikt som etterforskar sakene.

Av dei 20 personane Jåma melde til politiet, ligg to av sakene hos politiet i Finnmark. Ifølge seksjonsleiar for felles etterforsking, Kenneth Nilsen, er det to menn i 40-åra frå Vest-Finnmark som blir etterforska.

– No innhentar vi informasjon og skal gjennomføre avhøyr, og så håpar vi å kunne sluttføre sakene i løpet av 14 dagar, seier Nilsen.

Saker som går på hatefulle ytringar eller trugslar blir jamnt og trutt etterforska av politiet i Finnmark, ifølge Nilsen. Men han ønsker ikkje å trekke dei sakene opp mot det samiske.

– Det med hatefulle ytringar på nett er eit generelt samfunnsproblem, seier Nilsen.

ETTERFORSKAR: Seksjonsleiar i Finnmark politidistrikt, Kenneth Nilsen, etterforskar no samehetsen. Foto: Jan Morten Bjørnbakk/Scanpix

I tillegg til sakene NRL og Jåma melde inn har også to enkeltpersonar meldt inn det dei meiner er trugslar og hatefulle ytringar til politiet i Finnmark.

Sør-Øst politidistrikt har mottatt ei av sakene som Jåma melde inn, og den er no under etterforsking, ifølge politiadvokat Line Pettersen.

– Heilt klart straffbare

Jåma har vore leiar for NRL i sju år, og aldri opplevd liknande.

– Det er det verste eg har handtert. Eg har aldri opplevd noko på dette nivået her, seier Jåma.

Ifølge Nilsen er nokre av dei ytringane som har kome i samband med denne saka heilt klart straffbare.

– Det er beklageleg at enkelte går til det skrittet og skriv så mykje stygt om både samar og reindriftsutøvarar, det er ikkje bra, seier Nilsen.