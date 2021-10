Jonas Gahr Støre: – To individer med ekstremt mot

Ap-leder Jonas Gahr Støre nominerte journalist Maria Ressa til Nobels fredspris. Organisasjoner hyller at prisen gikk til journalister.

Nobels fredspris går i år til den filippinske journalisten Maria Ressa og den russiske journalisten Dmitrij Muratov.

– Det er gledelig og veldig rørende å virkelig kunne anerkjenne nobelkomiteens valg av fredsprisvinnere for 2021, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre, som nominerte Ressa.

– Muratov og Ressa er to individer med ekstremt mot som med fare for eget liv utfører journalisten tjeneste. Betydningen det har for dem, i arbeidet de utfører, den er stor, sier han.

Støre påpeker at både Ressa og Muratov har utført jobbene sine i regimer der gravende journalistikk blir møtt med trusler om vold.

– Jeg nominerte Maria som et eksempel på et journalist som har gjort den jobben i et autoritært regime, der hvor til og med presidenten har sagt til henne i intervju at hun kan bli drept, og han kan gjøre det selv. Men hun har fortsatt arbeidet, sier Støre.

FREDSPRISVINNER: Maria Ressa vant fredsprisen 2021. Hun har i flere år jobbet som undersøkende journalist på Filipinene, og har fortsatt sitt arbeid på tross av trusler mot hennes liv. Foto: Aaron Favila / Reuters / NTB

Viktig signal

Ressa vant prisen sammen med den russiske journalisten Dimitrij Muratov, som er redaktør for avisen Novaja Gazeta.

Dette er avisen den kjente regimekritikeren og journalisten Anna Politkovskaja jobbet for da hun ble drept i 2006.

Støre var utenriksminister da Politkovskaya ble henrettet.

– Journalistikken blir stadig mer utsatt. Det peker på et stor negativ utvikling i verden, disse regimene tar seg til rette, truer, dreper. Og denne fredsprisen er en markering med tanke på det. Det er en riktig pris på riktig krig, sier Støre.

Her snakker TV 2 med fredsprisvinneren

– Vil ikke påvirke forholdet til Russland

Statsminister Erna Solberg (H) sier at hun ikke tror prisen til Dmitrij Muratov vil påvirke Norges forhold til Russland.

– Denne prisen er en støtteerklæring til pressefolk og journalister over hele verden, sa Solberg under et pressemøte fredag ettermiddag.

– Både ytringsfriheten og informasjonsfriheten er en viktig forutsetning for demokrati og et vern mot krig og konflikt.

På spørsmål om prisen kan påvirke Norges forhold til Russland, svarte Solberg:

– Jeg registrerer at Putins pressetalsmann har gratulert, så det tenker jeg at går fint, sa Solberg og la til at Nobelkomiteen er uavhengig fra norske myndigheter, skriver NTB.

– Svært viktig

Amnesty International er blant organisasjonene som mener fredsprisen sender et godt signal.

– Dette er en svært viktig pris! Uavhengige journalister er ytringsfrihetens voktere. De spiller en helt uvurderlig rolle for å forsvare menneskerettighetene og demokrati mot propaganda, feilinformasjon og hat, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge.

Her er TV 2 først i verden til å få vinnerens reaksjon

– Maria Ressa har vært truet, trakassert og fengslet for å avsløre korrupsjon og for å stå imot president Dutertes regime. Amnesty jobber akkurat nå for å beskytte henne mot en lang fengselsstraff, legger han til.

Egenæs trekker frem at flere av Muratovs kollegaer har blitt drept under mistenkelige omstendigheter mens de utførte sin jobb som journalister. Han mener Muratov og hans avis har vært sentral i å avdekke en rekke menneskerettighetsbrudd.

– Vi gratulerer, sier han.

Fredsarbeid

Reportere uten grenser sier at årets fredspristildeling må brukes til å mobilisere til kamp for journalistikken verden rundt.

Generalsekretær Christophe Deloire i Reportere uten grenser beskriver tildelingen som både gledelig og nødvendig.

– Gledelig fordi det er en ekstraordinær anerkjennelse av journalistikken. Dette er en hyllest av to utrolige skikkelser, Maria og Dimitrij, sier Deloire og legger til at prisen er nødvendig fordi den frie journalistikken er truet i mange land, skriver NTB.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk redaktørforening skriver i en e-post til TV 2 at de to prisvinnerne har fått anerkjennelsen de fortjener.

Han sier prisutdelingen er et viktig signal om betydningen av fri og uavhengig journalistikk i en verden hvor demokrati og menneskerettigheter er under press fra autoritære regimer og hvor falske nyheter og desinformasjon har vært et økende problem de siste årene.

– Fri journalistikk er i aller høyeste grad fredsarbeid, sier Jensen.

Generalsekretær Geir Hønneland i Den norske Helsingforskomité sier tildelingen av prisen til Ressa og Muratov er en anerkjennelse av frie mediers kamp for ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Torsdag var det 15 år siden Anna Politkovskaja ble drept, og årsdagen markerte også at drapssaken formelt er foreldet i russisk rett.

FREDSPRISVINNER: Dimitrij Muratov er redaktør i Novaja Gazeta. Foto: MICHAEL KAPPELER / NTB

– De ansvarlige bakmennene er fremdeles ikke stilt til ansvar for dette åpenbart politiske drapet, sier Helsingforskomiteens russlandsansvarlige Inna Sangadzhieva.

Gratuleres av Putin

Regimekritikeren Muratov mottar også hyllest fra aller høyeste hold i Russland.

The Moscow Times har snakket med president Vladimir Putins pressetalsmann, som beskriver redaktøren som modig og høyt respektert, og hevder de ønsker å sende sine gratulasjoner.

– Vi gratulerer Dmitrij Muratov. Han har konsekvent arbeidet for det han tror på. Han er både flink og modig, og har nå fått høy anerkjennelse. Vi gratulerer ham, sier Peskov.

Vant prisen sammen

Ressa har jobbet som undersøkende journalist i flere tiår. Under konstante trusler fra myndighetene på Filippinene har hun fortsatt å avsløre hvordan presidenten bruker sosiale medier til å manipulere sitt eget folk.

Hun er også med i kommisjonen RSF (Reportere uten grenser) satte ned i 2018 for å kjempe for ytringsfrihet og demokrati, og hun er en av grunnleggerne av nettavisen Rappler på Filippinene.

Muratov er redaktør for den russiske avisen Novaja Gazeta.

Han startet det regimekritiske tidsskriftet i 1993. I hans tid i Novaja Gazeta har seks av hans journalister blitt drept.

Blant dem er den kjente regimekritikeren Anna Politkovskaya, som ble henrettet i sin trappeoppgang i 2006. Hun var kjent særlig for å rapportere om borgerkrigen i Tsjetsjenia.