Melina Johnsen om OnlyFans: – Kan selge drøye ting

De siste månedene har appen OnlyFans blitt heftig diskutert i Norge. Appen brukes av både kjente og ukjente mennesker for å tjene penger på delvis, eller helt avkledde, bilder og videoer.

For noen uker siden skrev God kveld Norge om hvordan flere norske kjendiser har tatt steget fra å selge nakenbilder og videoer, til å selge porno i innboksen på OnlyFans.

I et intervju med Sophie Elise Isachsen åpner nå realityprofil Melina Johnsen opp om at hun har appen som fast inntektskilde.

– Jeg har jo alltid vært en jente som har bydd mye på meg selv og kroppen min, så hvorfor ikke tjene på det? spør Johnsen og fortsetter:

– Jeg syns det er gøy. Det er gir meg noe.

Forskjell på feed og innboks

Johnsen forteller at målet hennes er å legge ut bilder en eller to ganger om dagen, i tillegg til å besvare alle meldinger. Man må betale for å abonnere på profilen hennes, men i tillegg så kan man få litt ekstra i innboksen.

– Jeg sender en fellesmelding til alle, også må de godkjenne den for at jeg skal få betalt.

Hun forteller at det er forskjell på hva hun legger i feeden på profilen, kontra hva hun selger i innboksen.

– Jeg legger ikke ut så mye drøyt, men jeg kan selge litt drøyt, ja, ler Johnsen.

Hun har ikke reflektert så mye over at innholdet kan bli spredd videre, og bli liggende ute for alltid.

– Jeg har ikke tenkt så langt. Jeg viser jo aldri ansiktet mitt i videoene, så jeg prøver å skjerme meg der, sier Johnsen.

Uheldig utvikling

God kveld Norge har tidligere snakket med Jens Christoffer Skogen som er forsker ved Folkehelseinstituttet. I fjor begynte han med et forskningsprosjekt han skal arbeide med i ni år, som går under tittelen «Sosiale medier - psykisk helse og trivsel blant ungdom».

Han tror det er en uheldig utvikling at influensere selger seksualisert innhold.

– Tidligere forskning blant ungdom har vist at det å bli eksponert for seksualisert innhold henger sammen med blant annet et negativt kroppsbilde og risikabel seksualatferd.

– Det har også tidligere blitt knyttet til andre problemer, som tidlig rusbruk, atferdsproblemer og symptomer på depresjon – men det er mer uvisst. Selv om årsakssammenhengen ikke er kjent, er det rimelig å anta at eksponering av seksualisert innhold i alle fall bør begrenses blant barn og yngre ungdom, forklarer Skogen.

Melina Johnsen ber andre tenke seg godt om hvis de vurderer å begynne med OnlyFans.

– Ikke bare ta et drastisk valg. Før jeg starta så gikk jeg flere runder med meg selv, for å finne ut om det var noe jeg ville. Så prøvde jeg og da gikk det bra, sier hun.

INSTA: Melina legger allerede ut bilder av kroppen sin, så hvorfor ikke tjene på det, tenker hun. Foto: @melinajohnseen / Instagram

«Mett på kåtheten»

Familien hennes har ikke vært så støttende.

– Men jeg er det sorte fåret i familien da så jeg bare «gønner» på og gjør som jeg vil. Mamma reagerte veldig da jeg fortalte hva jeg selger, men det er mitt liv og mine valg, forklarer Johnsen.

– Hva er det du liker ved det?

– Det er gøy å snakke med menn da. Man får oppleve en ny hverdag. Du får syke meldinger om fetisher for eksempel.

– Hvor lenge tror du at du vil holde på?

– Til jeg er mett på kåtheten, ler Johnsen.

Hun er klar på at en eventuell kjæreste i fremtiden må akseptere jobben hennes.

– Altså, jeg har møtt mange som er skeptiske til det, men hvis du ikke kan respektere det jeg driver med og jobber med så er du ikke en type for meg.