Mona (59) leverte inn diamantringen hos gullsmed – siden har hun ikke sett den

For ni år siden fylte Mona Ceylan fra Lørenskog 50 år. For pengene hun fikk på den store dagen ønsket hun å kjøpe seg en pen ring.

Valget falt på en alliansering med tre diamanter fra Bjørklund.

I mai i år bestemte 59-åringen seg for å sette inn en fjerde diamant i ringen. Hun leverte den samme sted som den ble kjøpt – Bjørklund på Triaden storsenter i Lørenskog.

– Jeg leverte den inn 28. mai. De opplyste om at de måtte sende den til verkstedet, og ekspeditøren la ringen i en pose og skrev på den. Jeg mener å huske at de sa den skulle være klar etter to-tre uker, sier Ceylan til TV 2.

Saken ble først omtalt i MittLørenskog.

Ukene gikk, men 59-åringen hørte ikke noe mer fra Bjørklund.

Ventet i fire måneder

I slutten av juni tok Ceylan kontakt med filialen på storsenteret. Hun fikk beskjed om at ringen ikke var ferdig.

– «Den kommer da og da. Den er ikke klar», sa de, forklarer hun.

Etter fire måneder med venting, og etter flere besøk hos Bjørklund, hvor hun på nytt fikk den samme beskjeden, ble det i midten av september klart at ingen visste hvor ringen faktisk var.

– De sa de skulle forsøke å spore den opp. Da jeg var der for siste gang foreslo de at jeg kunne få en ring til 9000 kroner, men at jeg da måtte betale 5000 selv, hevder Ceylan, som ikke var interessert i forslaget fra smykkekjeden.

Mona Ceylan avbildet med ringen som nå er borte. Foto: Privat

Opprørt over kundebehandlingen

Bjørklund Triaden takserte ringen til 4498 kroner, og overførte summen til Ceylan som en erstatning.

– Prisen på ringen har ingenting å si. Den var pen og den betydde veldig mye for meg, sier Ceylan.

Hun er opprørt, lei og sint over behandlingen hun fikk hos Bjørklund Triaden.

– Damen i butikken bare trakk på skuldrene og omtrent himlet med øynene da jeg spurte etter ringen. Jeg var kanskje litt ufin mot slutten, men jeg ble ordentlig forbanna.

Ceylan sier til TV 2 at hun aldri kommer til å handle hos klokke- og smykkekjeden Bjørklund igjen.

– Hadde de fortalt meg at de faktisk sender smykkene via post, og at de ikke har en egen ordning, så hadde jeg aldri levert ringen min hos dem. Jeg aner ikke hva som har skjedd, eller hva de har gjort. Jeg har ikke fått noen tilbakemelding, fortsetter hun.

– Beklager

Administrerende direktør i Bjørklund, Lars Tomas Tveit, sier til TV 2 at kjeden lever av god kundeservice, men at de i dette tilfellet ikke har vært gode nok.

Tveit er blitt gjort kjent med kritikken fra Ceylan, og beklager at saken ikke har blitt løst på en tilfredsstillende måte – og at det har tatt lang tid.

– At smykker forsvinner når de leveres inn til oss skal ikke skje, og skjer heldigvis svært sjelden. Vi har strenge rutiner for forsendelser og skal ha oversikt og sporing på hvert eneste smykke som leveres inn. Her er dessverre årsaken at ringen har kommet bort i postgangen mellom verkstedet og butikk etter at den ble reparert, sier Tveit.

Han opplyser også om at Bjørklund har forsikring dersom en vare skulle forsvinne.

– Vi har forsikring som dekker varens verdi opptil en viss sum, slik at vi alltid skal være i stand til å erstatte kundens tap de få gangene dette skjer, forklarer Tveit.

Skal gjennomgå saken internt

Han forteller at de har forsøkt å spore opp sendingen, og gått gjennom rutinene ved savnede sendinger, men at de dessverre ikke har funnet ringen.

– Vi har stor forståelse for at dette opprører kunden. Smykker har ofte også en affeksjonsverdi for eieren, og det gjør det ekstra leit når slikt skjer. Vi vil gjerne ta direkte kontakt med Mona slik at vi sammen finner en best mulig løsning som også hun er fornøyd med.

Tveit sier avslutningsvis at de nå skal gå gjennom saken internt for å lære og sikre at de har riktige rutiner når slike ting skjer en sjelden gang.

– Det er, og skal være, trygt å levere smykkene sine til Bjørklund, og denne hendelsen viser at vi kan jobbe for å bli enda bedre.