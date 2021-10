Sykler for fripass til de største klassikerne: – Hadde vært helt vilt

Se Paris - Tours søndag fra klokken 15.50 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play

Det nærmer seg sesongslutt for landeveisrytterne. Hvordan Uno-X Pro Cycling Team gjør det i det TV 2-sendte rittet Paris - Tours på søndag, kan ha mye å si for hvilke ritt laget blir å se i neste sesong.

– Vi har jo et veldig godt lag, men det er et stort ritt og mange gode konkurrenter. På en maksdag kan vi gjøre det helt store, på en annen dag kan det bli i den andre enden av skalaen, sier Jens Haugland, sykkelsjefen i Uno-X.

Før avslutningen på sesongen er Uno-X i en posisjon til å kunne klatre to plasser på «verdensrankingen», noe som kan være med å sikre de en friplass inn i noen av de aller største rittene neste sesong.

– Det er for det første ikke noe vi har fokus på. Vi må ha maks flyt for at det skal skje. Men bare det at vi er i den posisjonen og viser at vi er i nærheten sier mye om nivået på laget. Det er et godt bevis på hvordan vi har prestert, sier Haugland, og fortsetter:

– Den plassen vi kan få gir fripass til alle de store endagsrittene som Flandern rundt, Paris-Roubaix og Milano-Sanremo, sier Haugland.

– Må nok vinne

Per nå er Uno-X på en 23. plass på den såkalte WorldTour-rankingen, men de har en mulighet til å passere Team TotalEnergies før sesongslutt. Med Qhubeka-NextHash på vei ut kan det åpne døra for Uno-X til det gjeve selskap:

– Hvis vi hadde klart det hadde det vært helt vilt. Da hadde vi vært garantert plass i alle de store rittene. Det er et bilde på at det jobbes med de rette tingene.

Da må Uno-X først levere varene i den 115. utgaven av Paris - Tours:

– Vi må nok vinne på søndag, også ha en kjempeprestasjon helga etter. Samtidig er vi nok avhengig av at Total Engergies ikke gjør det så bra, sier Haugland.

– Tror du det er mulig?

– Jeg er satt sammen sånn om vi er på start så har vi muligheten til å vinne, og det har vi også vist at vi kan. Men vi skal ha en maksdag. Det blir nok et typisk klassikker-ritt. Vi skal over noen vinranker og flere gruspartier og så videre. Det blir et beinhardt sliteritt.

– Ikke bare en drøm

TV s sykkelekspert Mads Kaggestad skal kommentere rittet sammen med Christian Paasche.

– Det kan bli et vilt sykkelløp hvor det er om å gjøre å sitte i et brudd som sklir av gårde med gode ryttere. Men det gjelder ikke bare å være taktisk smart, man må ha beina også, sier Kaggestad, som synes Uno-X stiller med et godt lag.

– Det er ryttere som har vist god form den siste tiden, med gode plasseringer. De er nok ikke blant de største favorittene, men det er ikke noen stor overraskelse om Uno-X vinner på søndag.

Kaggestad mener Uno-X har vist at de er klare for å stille i enda større sykkelritt.

– De har tatt store steg og hatt en veldig fin utvikling. Nå lukter de på det øverste nivået, og det er små marginer som skal til før de er der. Det er ikke bare en drøm lenger. Det er et realistisk mål, konstaterer Kaggestad.