På vei tilbake til Norge etter å ha kjøpt en Lamborghini Huracan i Tyskland, fikk bilkjøperen en lite hyggelig opplevelse like før ankomst fergeleiet i Hirtshals.

Den rykende ferske superbil-eieren ble nok fristet til å sjekke hvilke krefter bilen har å by på – og det er ikke småtteri!

Huracan bruker ikke mange sekundene på å nå 236 km/t. Da passer det selvsagt dårlig at politiet er på plass og måler farten.

I Danmark er det nå blitt slik at politiet kan konfiskere bilen i forbindelse med råkjøring. Og det gjorde de i dette tilfellet, skriver Nordjyske.

Kort eierforhold

Irakeren som er bosatt i Norge rakk dermed ikke å eie bilen i ett døgn, en gang. Ifølge Nordjyske kostet doningen rundt 2,6 millioner kroner.

De pengene kan nå være tapt.

Jess Falberg, vaktsjef ved Nordjyllands Politi, sier til Nordjyske at bilen ble tatt i kontroll bare 20 kilometer fra Hirtshals, der man kan ta fergen videre til Norge.

Saken skal nå opp i retten i Hjørring. Men Falberg tror ikke det blir noe problemer med konfiskeringen.

Kontroversiell lov

Det var så sent som 31. mars i år, at man innførte den nye loven som åpner opp for at politiet kan beslaglegge kjøretøy i forbindelse med råkjøring.

Siden da er det beslaglagt en rekke kjøretøy. Hvis politiet får medhold i retten, kan bilene selges. Inntektene av salget går til staten.

Det er i utgangspunktet tre kriterier for at bilen kan konfiskeres:

Hvis man kjører over 200 km/t, uansett hvor høy fartsgrensen er. Maksimal fartsgrense i Danmark er 130 km/t.

Hvis man kjører over dobbelt så fort som fartsgrensen og farten er over 100 km/t. Med andre ord mister man ikke bilen med 80 km/t i en 40-sone, men den ryker med 120 km/t i en 60-sone.

Hvis man har over 2,0 i promille. Danmark har en promillegrense på 0,5, høyere enn den norske på 0,2.

I tillegg gjelder egne regler hvis råkjøringen fører til at noen blir drept eller skadd.

Synes det er urimelig

Ordningen gjelder også om noen har lånt bort bilen – og, som saken vi omtaler over – biler som ikke er registrert i Danmark. Dette har det vært en rekke eksempel på, allerede.

Men det finnes kritiske røster til ordningen. Blant annet mener leasingselskapene at det er urimelig at de skal bli belastet i forbindelse med råkjøring.

Etter det vi erfarer finnes det ingen planer om å innføre noe lignende system med beslag og salg av bil her i Norge.

