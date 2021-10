Maria Ressa og Dmitrij Muratov tildeles Nobels fredspris

Ressa og Muratov tildeles Nobels fredspris for sin «modige kamp for ytringsfrihet i Filippinene og Russland».

Det sa lederen av Den Norske Nobelkomité, Berit Reiss-Andersen, da hun kunngjorde årets mottakere av Nobels fredspris klokka 11 fredag.

Ytringsfrihet er en forutsetning for demokrati og varig fred, sier Nobelkomiteen.

– De er representanter for alle journalister som står opp for dette idealet i en verden der demokrati og pressefrihet har stadig trangere kår, heter det i begrunnelsen til komiteen.

VIL TIL OSLO: Maria Ressa håper å kunne motta fredsprisen i Oslo i desember, men hun sier hun har blitt nektet av filippinske myndigheter å reise ut av landet. Foto: Caitlin Ochs / Reuters / NTB

Sjokk

Ressa er en av grunnleggerne av nettavisen Rappler på Filippinene. Det er et mediehus for undersøkende journalistikk.

Hun ble overrasket da TV 2 ringte henne for å gratulere henne med prisen.

– Jeg er i sjokk, sier Ressa til TV 2 og fortsetter:

– Det er emosjonelt, men jeg er glad på vegne av teamet mitt, og takk til komiteen for å anerkjenne hva vi jobber med og går gjennom, sier hun videre.

Ressa har jobbet som undersøkende journalist i flere tiår. Under konstante trusler fra myndighetene på Filippinene har hun fortsatt å avsløre hvordan presidenten bruker sosiale medier til å manipulere sitt eget folk.

Hun har også rettet et kritisk søkelys på Duterte-regimes omstridte drapskampanje mot narkotika.

Ressa sier at prisen betyr mye for jobben de gjør.

– Dette betyr mer fokus på det vi jobber med, sier journalisten.

Ressa sier at det «foregår mye i mørket», og sier prisen bidrar til å gi henne og hennes team motivasjon til å jobbe videre med undersøkelse journalistikk.

Ressa sier hun håper å kunne motta prisen i Oslo i desember, men sier at hun har blitt nektet å reise fra landet flere ganger.

Ressa har blitt arrestert en rekke ganger som følge av hennes undersøkende journalistikk.

Ressa er også med i kommisjonen RSF satte ned i 2018 for å kjempe for ytringsfrihet og demokrati.

REDAKTØR: Dmitrij Muratov er redaktør for den russiske uavhengige avisen Novaja Gazeta. Seks av avisas journalister har blitt drept siden oppstarten for snart 30 år siden. Foto: Natalia Kolesnikova / AFP / NTB

– Ikke forventet

Dmitrij Muratov har i en årrekke forsvart ytringsfriheten i Russland under stadig mer krevende forhold.

Muratov har i 24 år vært sjefredaktør for den russiske avisen Novaja Gazeta, som er den mest uavhengige og prinsipielt maktkritiske avisen i dagens Russland.

Redaktøren og journalisten sier han er overrasket over at han fikk prisen.

– Jeg hadde ikke forventet dette i det hele tatt. Jeg så et anrop fra Norge, men anså det som en uønsket samtale, sier han og fortsetter:

– Vi vil fortsette å prøve å hjelpe folk som nå er anerkjent som «agenter» og som blir angrepet og utvist fra landet, sier han til nettstedet Podyom.

Muratov uttaler også, ifølge AFP, at prisen er for avisen han jobber for og for journalistene som er blitt drept i Russland.

Siden oppstarten har avisen skrevet kritiske artikler om alt fra korrupsjon, politivold, urettferdige arrestasjoner, valgfusk og trollfabrikker til bruk av russiske militære styrker i og utenfor Russland.

Avisens motstandere har svart med trakassering, trusler, vold og drap.

Gratulasjon fra Putin

Kremls talsmann, Dmitrij Peskov, gratulerer Muratov.

«Vi gratulerer Dmitrij Muratov. Han har konsekvent arbeidet for det han tror på. Han er både flink og modig, og har nå fått høy anerkjennelse. VI gratulerer ham», skriver Tass.

Siden oppstarten er seks av avisens journalister blitt drept, deriblant Anna Politkovskaja som skrev avslørende reportasjer om krigen i Tsjetsjenia.

«Til tross for drap og trusler har redaktør Muratov nektet å gi opp avisens uavhengige linje. Han har konsekvent forsvart journalisters rett til å skrive hva de vil om det de vil, så lenge de etterlever journalistikkens egne faglige og etiske standarder», skriver Nobelkomiteen.

– Fri presse beskytter samfunnet

Komiteen sier en fri, uavhengig og faktabasert journalistikk beskytter mot maktmisbruk, løgn og krigspropaganda.

«Det er Nobelkomiteens overbevisning at ytrings- og informasjonsfrihet bidrar til en opplyst offentlighet. Disse rettighetene er viktige forutsetninger for demokrati og verner mot krig og konflikt», skriver de.

Komiteen sier at prisen til Ressa og Muratov er ment å understreke betydningen av å beskytte og forsvare disse grunnleggende rettighetene.

«Uten ytrings- og pressefrihet kan arbeidet for folkenes forbrødring, nedrustning og en bedre organisert verden vanskelig lykkes i vår tid. Årets fredspris har derfor en solid forankring i bestemmelsene i Alfred Nobels testamente».

Ulike spekulasjoner

Journalistorganisasjonene Committee to Protect Journalists (CPJ) og Reportere Uten Grenser ble nevnt som mulige prisvinnere i forkant av utdelingen. I stedet gikk prisen altså til to journalister.

Også den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja, WHO, klimaaktivisten Greta Thunberg og FNs klimakonvensjon har blitt nevnt som mulig vinnere av årets pris.