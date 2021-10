Thomas og Harald om Bieber-besøket: – Den dummeste dagen i mitt liv

– Jeg har fortrengt denne dagen i seks år. Det er en dummeste dagen i mitt liv, sier Thomas Numme (51) i starten av podcast-episoden.

Hovedstaden sto på hodet denne oktoberdagen i 2015 da verdens kanskje aller største artist skulle komme på besøk.

Ikke bare skulle Justin Bieber spille konsert for noen heldig utvalgte i Chateau Neuf – han skulle også gjøre et nøye planlagt intervju med «Senkveld»-duoen Thomas Numme og Harald Rønneberg.

Slik gikk det ikke.

Harald Rønneberg (48) skrev en detaljert dagbok den dagen, og det er med utgangspunkt i den at han og Thomas Numme, sammen med produsenten Christina Eriksen Fagernes, gir oss et innblikk i kaoset som rådet før Bieber-intervjuet skulle gjøres.

– Tidlig på formiddagen fikk vi telefon om at Justin var syk, at det var en mulig start på influensa. Så kom rapporter gjennom dagen om at han var i dårlig humør. Vi måtte gå gjennom intervjuet med plateselskapet på nytt, og stryke en hel masse, forteller produsent Fagernes i podcasten.

Skatet med Bieber i korridoren

Etter mye frem og tilbake, får Senkveld-apparatet til slutt melding om at Bieber ikke ønsker å gjøre intervjuet i det hele tatt. Han kan opptre med et par låter og møte fansen, men ikke snakke, er beskjeden de får, ifølge podcasten.

– Vi aksepterer ikke å ha han i studio uten å prate med ham. Vi er i talkshow-bransjen, ikke i meet and greet-bransjen, sier Rønneberg i podcast-episoden.

Programlederne kommer så inn på skate-episoden i korridoren.

– Vi forsøker å finne Bieber, og møter ham i gangen hvor han driver og skater. «Kan ikke dere legge dere her så kan jeg hoppe over dere?», spør han. Jeg tenker at jeg er en voksen mann på 45, jeg har dress på meg, men så var det jo en baktanke ved at han hadde hatt en dårlig dag og at vi får gjøre det vi kan for å holde den gode stemningen, forklarer Numme.

Etter skate-sekvensen fortsetter dialogen med managementet. Da kommer det frem at Bieber har et spesielt ønske:

«He wants to take over the show.»

Vil ikke sitte på tribunen

Det falt ikke i god jord hos programlederne, ifølge Numme og Rønneberg.

– Vi har jo invitert artisten til oss, men så vil han ha hjemme alene-fest. Etter å ha drevet talkshow i 10-15 år, der går grensen. Vi må jo få snakke med fyren. Hva er dette her for noe. Vi hadde et nydelig opplegg som han kunne kommet så godt ut av. Jeg ville ikke sitte på tribunen i mitt eget TV-program, sier Numme i podcasten.

Men slik ble det. Produsent Fagernes forteller videre:

– Avtalen er at de skal snakke sammen litt først. Snakke om skatingen tidligere på dagen. Han skal synge to låter, og så prøve å ta over talkshow-studioet etter hvert. Det var ingenting igjen av intervjuet og innslagene vi skulle ha. Det var ribbet. Alt var skrevet om i alle fall fem og tjue ganger, og Thomas og Harald måtte bare improvisere, sier Fagernes.

Med det var det klart for å få Bieber inn i studio, og resten er historie.

Rønneberg forteller i podcasten hvordan det var å endelig kunne gå inn for å gjøre jobben.

– Nå må vi gjøre det beste ut av det, så vi kommer i mål. Vi går inn og får varm velkomst av publikummet vårt - som nok følte at de var med på noe ekstra spesielt, minnes Rønneberg.

Biebers management er forelagt påstandene som fremkommer i denne saken via podcasten. Henvendelsen er ikke besvart.