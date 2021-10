Gir klarsignal for etablering av oppskytningsbase på Andøya

Det kommer frem under en pressekonferanse, fredag formiddag.

– Dette er en historisk dag for Andøya og for Norge som romnasjon. Andøya Space vil bli en motor i omstillingen av samfunnet på Andøya, og vil kunne gi et løft for hele Nord-Norge. Norge blir med dette et av svært få land som vil kunne skyte opp satellitter fra eget territorium, sier statsminister Erna Solberg (H).

– Utstillingsvindu

Statsministeren sier at vi nå markerer startskuddet på norsk romvirksomhet 2.0.

– Det kan bli et utstillingsvindu for norsk teknologi, og en viktig kilde for næringsliv og arbeidstakere i Nord-Norge og resten av Norge, sier Solberg.

Første satellittoppskytning fra Andøya forventes å finne sted i løpet av tredje kvartal 2022.

Med etableringen av oppskytningsbasen forventer man opp mot 150 nye arbeidsplasser.

– Dette er teknologi som er under utvikling og Nord-Norge får med dette flere spennende og moderne kompetansearbeidsplasser. Det er sterk konkurranse på området og kvalitetskravene er høye. Andøya må hele tiden utvikle seg for å følge med, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

– Et absolutt krav

Nybø mener oppskytningsbasen på Andøya er en investering med store muligheter, men som også innebærer stor risiko.

– Fra statens side har det vært et absolutt krav å få dokumentert at egenkapitalen fra staten investeres på vilkår en kommersiell investor ville akseptere, sier Nybø.

Andøya Space har nå lagt frem både en bedre tilpasset forretningsmodell og tilstrekkelig dokumentasjon på at betingelsene for Stortingets finansieringsvedtak er oppfylt og som også er i samsvar med EØS-avtalens statsstøtteregler.