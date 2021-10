I fjor satte MG et tydelig preg på registreringsstatistikken i Norge for første gang. Det handler selvsagt om elektrifisering – i form av kompakt-SUVen ZS EV.

MG står for Morris Garage og er opprinnelig britisk. Mange forbinder merket med små sportsbiler.

Men nå er det kinesiske eiere som står bak – og de tenker helt annerledes. Blant annet i form av elektrifisering.

Den kompakte el-SUVen MG ZS ble svært godt mottatt av norske kjøpere. Så langt er det solgt over 6.000 eksemplarer. Det er høyt tall for et merke som ikke har veldig bred historikk i Norge.

Men det er et par ankepunkter som trekker ned. Blant annet at rekkevidden er bare 263 kilometer.

Nå kommer imidlertid en fornyet utgave – en facelift – med rekkevidde på 440 kilometer.

Fronten er fornyet i forbindelse med faceliften.

Ny batteripakke

2022-utgaven av MG ZS EV blir dermed langt mer aktuell for mange kjøpere. Rekkevidde er tross alt et av de viktigste argumentene når man skal velge elbil.

Med oppgitt rekkevidde på 440 kilometer, er det langt større handlingsrom enn på dagens modell. Det er mulig takket være en helt ny batteripakke på 70 kWt.

Etter hvert kommer også en utgave med batteripakke på 50 kWt og rekkevidde på 320 kilometer.

Med rekkevidde på opptil 440 kilometer, vil 2022-utgaven av MG ZS EV bli aktuell for langt flere.

Priser

2022-modellen klarer trefas-lading, noe mange har etterlyst. Dermed øker kapasiteten for lading via wallboks fra 6,6 kWt til 11 kWt.

Prisene økes, men fortsetter å være folkelige. Innstegsmodellen (Comfort) koster fra 289.000 kroner – mens den best utstyrte modellen (Luxury) prises til 319.900 kroner.

Til sammenligning starter dagens modell på 230.000 kroner (Comfort), mens Luxury-utgaven koster 250.000 kroner.

Dagens modell ser slik ut.

Viktig nyhet

Rent visuelt er det forsiktige endringer på frontpartiet og hekken – og nye lykter både foran og bak. Den tradisjonelle grillen er borte, noe som gir et litt mer moderne uttrykk.

På innsiden er det noen større nyheter. Blant annet et helt nytt infotainmentsystem, med større skjerm og mulighet for Apple Car Play.

De analoge instrumentene byttes dessuten ut med nye digitale.

Firehjulsdrift

ZS leveres kun med bakhjulsdrift. Men snart er det duket for MG med firehjulsdrift, også. Den nye elektriske toppmodellen heter Marvel R. Her får du også ulike batteripakker.

Performance-utgaven av Marvel R er den eneste som er tilgjengelig med firehjulsdrift. Den får 288 hestekrefter og rekkevidde på 370 kilometer.

Prisene på Marvel R er satt til 339.990 kroner for Comfort, 377.000 for Luxury og 418.000 kroner for Performance - og bilene er tilgjengelig for norske kunder allerede mot slutten av måneden.

