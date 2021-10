Farmen-Grethe havnet på sykehus

Det ble en brutal avslutning som storbonde på Farmen for bedriftsleder Grethe Enlid (50).

Etter fire uker på Farmen-gården, hvor samtlige av ukesoppdragene har blitt godkjent, har ikke deltakerne lidd noen nød i matveien.

Likevel forsøkte de å være kreative, og finne andre ting å spise enn bare potet.

Da bedriftsleder Grethe Enlid (50) var storbonde i uken som var, spiste hun nemlig sopp under matlaging.

Lite visste Enlid om at det skulle gå på helsa løs for storbonden selv.

BRUTAL AVSLUTNING: Det ble en smertefull avslutningen på storbonde-uken for Grethe Enlid. Foto: Alex Iversen/TV 2

Nøye vurdering

I forrige uke valgte Enlid sjaman Heidi Persdatter Greiner Haaker (56) som førstekjempe. Haaker reagerte med å masjere ut av huset, og stikke fra de andre. Tilfeldigvis fant hun sopp hun plukket med seg tilbake, og la på kjøkkenbenken.

Det skulle vise seg å bli litt mer alvorlig enn først tenkt.

– Det var stort sett jeg og Thorvald som plukket sopp, og vi dobbeltsjekket alltid med hverandre om den ikke var giftig eller ei. Hvis vi var i tvil, lot vi den være. De jeg plukket med meg etter førstekjempevalget la jeg bare på kjøkkenbenken, slik at de kunne sjekke om de var spiselige, forklarer hun når TV2.no ringer henne.

SOPP-PLUKKERE: Thorvald Nyquist og Heidi Persdatter Greiner Haaker plukket mye sopp sammen inne på Farmen. Foto: TV 2

Ifølge Haaker sjekket ikke Enlid om den var spiselig. Det avviser derimot Enlid.

– Heidi var ikke tilstede på kjøkkenet da jeg smakte på soppen, så hun vet ingenting om Thorvald og jeg sjekket – noe vi selvfølgelig gjorde. I tillegg tok jeg bare en bit av den ene soppen på benken, forklarer hun når TV 2 ringer Enlid.

– Jeg trodde jeg spiste sopp som var traktkantareller, men det var det slettes ikke, forteller hun.

Det som deltakerne trodde var traktkantareller, var trolig den svært giftige soppen, slørehalesopp.

Enlid forteller at det var advokat Thorvald Nyquist (51) som stod på kjøkkenet å laget middag.

– Jeg foreslo at vi kunne bruke soppen i sausen, men vi bestemte oss heldigvis for ikke å gjøre det. Det var veldig bra, for da tror jeg vi hadde blitt dårlige alle mann, sier hun.

Det var nemlig kun Enlid som spiste soppen til middag, men det gikk nesten to døgn før hun kjente at hun ble dårlig.

– Jeg ble dårlig natten før det skulle være nytt storbondevalg, forklarer hun.

Hastet til sykehus

Det var kun Nyquist som var klar over at Enlid hadde spist soppen. Da hun ble dårlig, oppfordret Nyquist henne om å gi beskjed til produksjonen.

– Jeg ble veldig dårlig om natten, fikk feber, diaré og oppkast. Det gjorde vondt i hele kroppen, men jeg tenkte at det kom sikkert til å gå bra. Til slutt ga jeg produksjonen beskjed – noe jeg er veldig glad for, forteller hun.

SMERTEFULLT: Ett døgn etter Grethe Enlid hadde spist soppen, begynte hun å kjenne på smerter. Foto: TV 2

Enlid ble fraktet til et legekontor i Hurdal. Der hadde legen en løpende dialog med giftsentralen, som ba henne om å bli sendt direkte til Akershus Universitetssykehus.

– Det var alvorlig. Når du spiser giftig sopp kan du veldig fort få en total nyrekollaps, som åpenbart er veldig, veldig farlig.

Alle nødvendige tester ble gjort, og sykehuset fant ut at Enlid trolig hadde blitt forgiftet. Om soppen var giftig fikk hun ingen bekreftelse på.

– Legen fortalte meg at årsaken også kunne være at jeg hadde spist rå sopp, noe som man også kan bli skikkelig syk av, selv om soppen ikke er giftig, sier hun.

Enlid opplevde at hun ble bekymret, men er takknemlig for at utfallet endte godt. Nå vil hun komme med klar oppfordring til folk:

– Spis aldri sopp, mindre du er 100 prosent sikker på at den er spiselig. Det kunne ha gått veldig galt rett og slett og langt verre enn hva utfallet ble, sier hun, og legger til:

– Men det er ikke så lett å bli kvitt unge Enlid. Men Heidi skal ha for forsøket, ler hun.

Fått bekreftelse

I en e-post til TV2.no bekrefter TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl at Enlid ble sendt til legen, før hun ble fraktet videre til sykehuset, da hun informerte produksjonen om at hun var dårlig.

– Da Grethe informerte produksjonen om at hun var dårlig, og trodde det kunne være på grunn av soppen hun hadde spist, ble hun raskt tatt med til legen. Der ble det tatt blodprøver.

– Etter en videre vurdering og samtaler med Giftsentralen, ble det bestemt at det tryggeste var at det ble tatt nye prøver av henne ved Akershus Universitetssykehus. Disse prøvene viste ikke noe bekymringsfullt, skriver han.

I ettertid har TV 2 fått bekreftet at soppen Enlid spiste ikke var giftig.

– Etter besøket på sykehuset ble Grethe «friskmeldt» og fraktet tilbake til gården. Det var aldri snakk om at hun skulle forlate produksjonen på grunn av dette, skriver Dahl.

«Mottrekk»

Når TV2.no ringer Haaker om hendelsen, flirer hun i andre enden av telefonen.

– Vi har ledd og tullet så mye av det. Jeg ble jo «mafia-Mama G» som prøvde å ta livet av Grethe, ler hun.

SPØKEFUGL: Heidi Persdatter Greiner Haaker hadde ingen intensjon om å forgifte Grethe Enlid, og flirer av situasjonen, Foto: TV 2

Enlid forteller at hendelsen ble en gjentagende spøk inne på gården, mellom hun og Haaker.

– Vi spøkte jo med det, at jeg prøvde å ta henne ut når jeg valgte henne som førstekjempe, og at hun forsøkte, bokstavelig talt, å ta meg helt ut, ler hun, og understreker at det ikke er noe ondt blod mellom damene.

– Om hun bevisst prøvde å ta livet av meg vet jeg ikke, men jeg kommer aldri til å ta i mot en eneste sopp fra Mama G igjen, ler Enlid.

Haaker er lettet over at det gikk bra, og sier det aldri var intensjonen om å sette Enlid ut av spill.

– Det er jo bare toppen av morsomheten at Grethe spiste den. Men heldigvis gikk det bra. Hadde jeg visst at hun var så dum, hadde jeg ikke lagt den der, ler hun, og legger til:

– Jeg tok ikke ta livet av Grethe. Så viktig er ikke Farmen.

– Flaut

Selv om Enlid ble satt ut av spill og tilbragte halve dagen på sykehus, vurderte hun aldri å trekke seg.

Da hun returnerte til gården, innrømmer hun at det føltes som hun gikk opp bakken med halen mellom bena.

– Det å komme tilbake etterpå var flaut og kleint – pinlig rett og slett. Jeg gikk ikke med nesa i sky for å si det sånn, det var mer halen mellom bena.

HALEN MELLOM BENA: Som eneste helsepersonell på gården syntes Grethe Enlid det var pinlig å komme tilbake til gården etter hun ble dårlig. Foto: TV 2

Enlid har til stadighet påpekt på humoristisk vis inne på gården at «det e itj bare utseende sjø». Etter sopp-hendelsen slo påstanden noe tilbake på henne.

– Jeg fikk jo kommentarer på at: «Vet du Grethe, det er faktisk bare utseende på deg». Jeg er jo en dame som tar mye ansvar, og er opptatt av at folk skal ha det bra, også roter jeg det til selv. Det var jo bare jeg som var helsepersonell på gården og som helsepersonell burde jeg definitivt visst bedre. Jeg vil påstå jeg tok en for laget, flirer hun.

Middagsinvitasjon

I dagene etter kjente Enlid at hun var sliten, men understreker at det ikke gikk utover arbeidsinnsatsen hennes på gården.

– Det er ikke noe behandling for det, så jeg måtte bare passe på om jeg ble dårlig igjen – og gi beskjed i så fall. Det gikk noen dager før jeg følte meg som meg selv igjen, men det gikk greit.

INGEN BEHANDLING: Grethe Enlid måtte bare la kroppen restituere for å komme til hektene igjen. Foto: TV 2

Etter hendelsen ble det ikke mer sopp i kostholdet blant deltakerne. Enlid har heller ikke spist sopp etter hun kom hjem fra Farmen, men har dog planlagt én spesiell middag i fremtiden.

– Jeg gleder meg til Mama G kommer på besøk til meg i Trondheim. Da skal hun få soppstuing, og jeg skal ikke fortelle hva slags sopp det er i den, flirer hun.

