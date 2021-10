Vilja (1) erobrer verden – her deler matmor sine beste triks

– Ros, masse kjærlighet, og godis.

Det er oppskriften på en lydig hund, forteller Tuva Hansen (24), som mener alle kan få hunden sin til å adlyde. Bare vi begynner tidlig å trene på å få god kontakt med hunden gjennom blikk og belønning.

TRENING: Tuva Hansen (24) sier god blikkontakt med Vilja (1) er avgjørende for lydighet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Viljas 102.000 følgere på Instagram og mer enn 900.000 på TikTok er så mange at eieren innrømmer at hun ikke helt forstår hvor mange fans det egentlig er. Flere tusen spør henne om råd og hvordan hun lærer hunden triks.

– Mange spør hvordan man unngår separasjonsangst, men jeg har ikke opplevd det selv. Det beste er å venne hunden til å være alene allerede fra første uken, og sjekke at hunden har det trygt.

AKTIV: Etter at Vilja ble Tik Tok-stjerne, legger Tuva ut bilde eller video hver dag. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Triks som gir lettere hverdag

Grunnen til at Hansen lærer Vilja triks som å gi high five, danse eller sitte som en bamse, er ikke for lage show, men for å utvikle samspillet med hunden. Da er det lettere for ettåringen å lære ønsket adferd som å gå ved foten, ikke bjeffe på andre hunder, og være alene hjemme.

– Da Vilja bjeffet mot andre hunder, kastet jeg godis i veikanten så hun ble opptatt av det isteden, sier 24-åringen.

SE VIDEO: Vilja (1) har over 900 000 følgere på TikTok

Hansen er utdannet ergoterapeut. Hun tilrettelegger for at alle skal kunne være aktiv i lek, læring, og arbeid i hverdagen. Viljas matmor understreker at tipsene baserer seg på erfaringene med koronavalpen (og en Pomeranian hun hadde tidligere), kunnskap hun har tilegnet seg, og triks hun har lært av andre.

Hansens tips for godt samspill:

Sett av minst ti minutter hver dag i valpefasen, så får du en lydig hund til slutt. Bruk tid og vær tålmodig så kommer det etter hvert.

Gi hunden et trygt sted å hvile når den trenger ro. Her kan hunden føle seg trygg også når du må la den være alene hjemme. Øv på å gå fra hunden allerede første uken, først i ett minutt, så gradvis flere.

TRYGGHET: Vilja har et stort bur med åpen dør hvor hun kan finne roen eller trygghet når hun er alene hjemme. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Belønn ønsket oppførsel med ros, godbit eller leke. Hansen har alltid snacks i lommen og porsjonerer måltid etter hvor mye godis Vilja får.

Gjør det lettere for hunden å forstå beskjeden ved å vise med kroppspråk. Før godbiten over hodet om du vil at hunden skal sitte. Før godbiten langs gulvet om du vil at hunden skal ligge. Gjenta handlingen inntil hunden responderer. For eksempel ta en labb og gi godbit, igjen og igjen inntil hunden selv rekker labb for å få belønning.

ETTERSPØRSEL: Når folk helt fra Columbia spør hvor de kan kjøpe en valp som Vilja svarer Tuva at det er oppdragelse, ikke gener, som gir suksess. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Hansen jubler mye underveis for hun mener entusiasmen gir energi til hunden og viser Vilja at valpen på riktig vei.

Pøser på med ros og kos

– Jeg bruker ordet bra og roser mye. Hun får masse, masse kjærlighet, bekrefter hundeeieren.

På spørsmål om det er noen likhet mellom det å oppdra en hund og det å være kaptein på Norges beste fotballag for kvinner (Sandviken leder serien og spiller cupfinale mot Vålerenga 31. oktober), svarer Hansen at begge deler handler om lederskap. Før hun legger til:

KLEM: Koronavalpen Vilja adlyder også kommandoen «klem» når Tuva rekker ut armene. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Spillerne på laget har ganske mange egne meninger, så jeg må nok si at Vilja er lydigst, ler hun.