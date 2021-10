Tidligere russisk spion tror ikke at Putin-kritikeren tok sitt eget liv i London

Han hadde overlevd flere drapsforsøk før han ble funnet død på badet i sitt hus i Ascot, Berkshire.

67-åringen hadde vært etterlyst i hjemlandet, og russiske myndigheter prøvde å få ham utlevert, uten å lykkes.

Forretningsmannen Boris Beresovskij ble funnet død i 2013. Foto: Olivia Harris/NTB

Før han havnet i eksil og unåde i London, hadde den russiske forretningsmannen vært en betrodd samarbeidspartner i Kreml.

I 1997 og 1998 hadde Boris Beresovskij vært rådgiver for Kreml og visesekretær for presidentens sikkerhetsråd.

«Uforklarlig»

Lørdag 23. mars 2013 ble den tidligere oligarken og sterke kritikeren av Vladimir Putin funnet død på badegulvet, med et svart kashmirskjerf rundt halsen og kvelningsmerker.

I mediene kom det frem flere opplysninger som tydet på at han hadde tatt sitt eget liv.

Det ble vist til at Beresovskij hadde vært deprimert og skal ha hatt store økonomiske problemer. 67-åringen hadde vært god for 30 milliarder kroner, men sto angivelig ribbet igjen etter to samlivsbrudd og et sviende nederlag i en rettssak mot fotballklubben Chelseas mektige eier Roman Abramovitsj.

Politi utenfor inngangsporten til Beresovskijs eiendom i fornemme Ascot. Foto: Ben Stansall/AFP/NTB

Men britisk politi klarte aldri å bevise at han tok sitt eget liv. Selv om mye tydet på selvmord, ble dødsfallet under likskuet i 2014 betegnet som «uforklarlig».

Tror ikke at det var selvmord

En tidligere russisk etterretningsoffiser mener at det er liten eller ingen tvil om at mannen som ble omtalt som «Kremls fiende nummer 1» ble likvidert.

GRU-offiseren Boris Volodarsky på jobb ved Checkpoint Charlie morgenen 9. november 1989, samme dag som Berlin-muren falt. Foto: Privat/gjengitt med tillatelse

Boris Volodarsky er tidligere kaptein i GRU Spetsnaz, den russiske militære etterretningstjenestens elitestyrke.

Han er i dag utdannet historiker og medlem av Royal Historical Society i London.

Beresovskij under Litvinenkos begravelse i desember 2006. Foto: MATT DUNHAM/AP/NTB

– Ingen av de som kjente Beresovskij tror et øyeblikk på at han begikk selvmord, mener Volodarsky.

Den tidligere GRU-spionen kjente Beresovskij godt og møtte ham flere ganger.

En av anledningene var begravelsen til deres felles venn Aleksandr Litvinenko, den tidligere FSB-offiseren og regimekritikeren som ble forgiftet da han drakk en kopp te med det radioaktive stoffet polonium-210 i 2006.

I et innlegg som han postet i forumet WAIS etter Beresovskijs dødsfall, stilte Volodarsky seg tvilende til påstandene som verserte.

Hemmelige våpen

Var den tidligere oligarken virkelig økonomisk ruinert, eller hadde han fortsatt flere hundre millioner? Ville han, med sin jødiske bakgrunn og russisk-ortodokse dåp, ha begått selvmord?

Vladimir Putin besøker skytebanen i GRU-hovedkvarteret. Foto: ITAR-TASS/NTB

I et intervju med TV 2 sier Boris Volodarsky at han har viet nær to kapitler i sin siste bok «Assassins» til å begrunne hvorfor Beresovskij ikke tok livet sitt, men ble drept av Kreml.

– Jeg søker også å bevise at et psykotronisk våpen ble brukt mot ham, sier den tidligere etterretningsoffiseren.

Det kan høres ut som science fiction. Men i 2012 var Sputnik News blant flere russiske medier som fortalte om et nytt våpenprogram, basert på nye fysiske prinsipper. Våpenprogrammet ble også omtalt av britiske Daily Mail.

I et møte med president Vladimir Putin fortalte daværende forsvarsminister Anatolij Serdjukov at utviklingen av direkte energi-våpen, genetiske våpen og psykotroniske våpen inngikk i det statlige våpenprogrammet for 2011-2020.

– For mange høres dette kanskje nytt og sensasjonelt ut, men ikke for ekspertene, sier Volodarsky til TV 2.

Utenfor våpenmessen Army-2016. Foto: Sergej Bobylev/Russlands forsvarsdepartement

I 2016 skrev den russiske militæreksperten Oleg Bozhov på militærkanalen Zvezdas nettsider at flere av disse nye våpnene ble presentert i lukkede sesjoner under Russlands militærindustri-messe Army-2016 rett utenfor Moskva.

Havanna-syndromet

Volodarsky knytter dette våpenprogrammet til det såkalte «Havanna-syndromet».

I flere år har amerikanske diplomater og annet utstasjonert personell vært plaget av det mystiske syndromet.

Symptomene har variert fra kvalme, svimmelhet, hodepine og neseblod, og mange har rapportert om en merkelig lyd – eller trykk – i forkant av symptomene.

I desember 2020 konkluderte en rapport fra USAs vitenskapsakademi at direkte rettet mikrobølgestråling trolig var det som gjorde amerikanske diplomater og spioner syke.

«Direkte, pulserende radiofrekvensenergi» førte til at folk fikk symptomer som sterk hodepine, svimmelhet og kognitive problemer, ifølge rapporten.

Nå har amerikanske myndigheter bestemt seg for å ta fenomenet på alvor. USAs president Joe Biden tok opp saken under toppmøtet med Russlands president Vladimir Putin i Sveits i juni.

USAs nasjonale sikkerhetsmyndigheter kom nylig med følgende advarsler til diplomater, nasjonalt sikkerhetspersonell og etterretningsoffiserer: «Flytt bort fra nærområdet så snart som mulig hvis du opplever et trykk, lyd eller varme i hodet».

En av hypotesene er at den russiske militære etterretningstjenesten GRU står bak. Ifølge ekspertene drev Sovjetunionen og Russland med omfattende forskning på mikrobølgevåpen under den kalde krigen.

Her intervjues Boris Volodarsky i London i forbindelse med en ny dokumentar om Skripal-saken. Foto: Privat

– I likhet med andre eksperter mistenker også jeg at dette kan være russiske eksperimenter, og det er faktisk mulig at en av GRUs enheter kan være involvert, sier Volodarsky til TV 2.

Den tidligere GRU-kapteinen påpeker samtidig at slike våpen er laget for å sette mennesker ut av spill, ikke skape massedød.

– De kan brukes til å kontrollere en menneskemengde, noe som jeg tror er blitt prøvd ut flere ganger, eller for å desorientere militære enheter. I tilfellet Havanna-syndromet kan de rettes mot en identifisert gruppe, men de kan ikke og bør ikke sammenlignes med såkalte masseødeleggelsesvåpen, understreker Boris Volodarsky.