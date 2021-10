Som 18-åring fikk Gustav Magnar Witzøe Jr. (28) aksjer verdt milliarder av kroner fra familieselskapet SalMar.

Det var hans far, SalMar-gründer Gustav Witzøe (68), som overførte aksjene til sønnen som forskudd på arv, for å unngå en eventuelt kostbar arveavgift en gang i fremtiden.

Nå, ti år senere, er 28-åringen fra Frøya i Trøndelag Norges rikeste, og i lørdagens Skavlan på TV 2 gir han sitt første TV-intervju noensinne.

Introvert og sjenert

I tillegg til å være Norges rikeste person, er Witzøe Jr. også investor, influencer og modell. Han beskriver seg selv som introvert og sjenert, og han liker – på tross av yrkesvalg – å holde en lav profil. Å stille opp til intervju hos Skavlan er derfor ikke noe som faller naturlig for ham.

– Når man er introvert og sjenert, er det en utfordring å komme hit.

– Å være modell er lettere, fordi da kan jeg ta på meg en rolle og late som jeg er noen andre. Men her er jeg blottlagt. Det er bare meg.

SJENERT: Gustav Witzøe (28) sier det er krevende å stille opp til TV-intervju når man er sjenert og introvert. Foto: Pernilla Thelaus

Formue på 21 milliarder kroner

28-åringen sitter på verdier folk flest knapt kan klare å forestille seg. I 2019 stod han oppført i norske skattelister med svimlende 21 milliarder kroner i formue.

Men det er ikke slik at han har 21.000 millioner kroner på brukskontoen.

– Det er stor forskjell på penger og verdier. Det meste av formuen jeg står oppført med, er i laks eller fabrikker eller biler. Det er verdier, stort sett, sier han.

Til tross for at mesteparten av pengene er bundet i verdier, hadde han likevel en årsinntekt i 2019 på 183 millioner kroner, og han betalte 235,5 millioner i skatt.

Ikke klar for å bli konsernsjef

Eventyret til Witzøe-familien startet med Gustavs far. Han var opprinnelig bilmekaniker som etter hvert vendte blikket mot lakseoppdrett. I 1991 etablerte han SalMar, som i løpet av 30 år har vokst til å bli en av verdens største lakseoppdrettere. SalMar-laks serveres i dag over hele verden.

Selv om Gustav Jr. eier SalMar-aksjer verdt milliarder, er han ikke involvert i den daglige driften. Det er fremdeles hans far som er konsernsjef, noe Gustav er glad for siden han ikke føler seg klar til å overta den rollen ennå.

– Jeg har vokst opp med å se på pappa og hvor mye motivasjon som kreves for å få det til, så jeg tror ikke at jeg er riktig mann på riktig sted akkurat nå for å gjøre det. Da er det bedre at noen som er ordentlig skikket og motivert for den jobben, tar den jobben.

Han har dog to års erfaring fra lakseoppdrett. Etter endt videregående skole, var han såpass skolelei at han bestemte seg for å få erfaring innen familiebedriften, fremfor å ta høyere utdanning.

– Så da begynte jeg å jobbe med lakseoppdrett og matet fisk på sjøen. Jeg jobbet med det i to år, og det er en av de artigste jobbene jeg har hatt. Man får være ute hver dag, og man jobber med fisk og matproduksjon, sier han i programmet.

– Vanskelig å bli motivert av penger

Witzøe Jr. jobber i dag som investor. Han eier en rekke leiligheter som han leier ut, og investerer og involverer seg i oppstartsbedrifter. Men ifølge ham selv er det ikke penger som er drivkraften.

– Det er vanskelig å bli motivert av penger, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg blir mer motivert av å investere i selskaper som har en idé de vil utvikle, og å få være med på reisen til unge gründere som har en fantastisk idé. Det motiverer meg i større grad, sier han.

I disse dager er han i full gang med utviklingen av to store prosjekter, men han vil ikke røpe noen detaljer om hva det dreier seg om.

– Jeg har lyst til å fortelle om det når det har materialisert seg. Det handler litt om business, litt om interesse, og litt om fremtidsplaner, sier han kryptisk.

– Penger løser det penger løser

Det er ikke et ukjent fenomen at velstående mennesker tiltrekker seg opportunister som vil inngå vennskap med uedle hensikter. Gustav har ikke opplevd dette selv.

– Jeg er sjenert, og det ligger ikke i naturen min å bli kjent med utrolig mange nye mennesker. Jeg er veldig fornøyd med vennekretsen jeg har. Det er i alle fall ikke noe jeg tenker på. Kanskje jeg er litt obs på det, men jeg tror de fleste har gode intensjoner og jeg tror på det beste i folket.

Selv om han er Norges rikeste, har han ingen tro på at mye penger er synonymt med lykke.

– Jeg tror penger løser det penger løser. Lykke tror jeg er vanskelig å kjøpe for penger. De ekte tingene i livet, som handler om vennskap, kjærlighet, relasjoner, opplevelser sammen med andre, er vanskelig å få kjøpt med penger. Og det er jeg egentlig ganske glad for, sier Gustav Witzøe Jr. i Skavlan.

