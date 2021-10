Slår kraftig tilbake mot kritikerne: – Suck my d**k

Superstjernen Adele har de siste årene fått mye oppmerksomhet for utseendet sitt. – Jeg gjorde dette for meg selv, ingen andre.

Det har vært stille når det kommer til musikk fra superstjernen Adele siden hun ga ut albumet 25 i 2015.

I mellomtiden har hun imidlertid gått gjennom en skilsmisse, og fått enormt med oppmerksomhet for en totalforandring på utseendet og på vekta.

Ifølge flere amerikanske medier har hun gått ned hele 45 kilo de siste årene.

– Å, herregud

Mange har stilt spørsmålet om det har vært tilfeldig at vektnedgangen kom like etter at ekteskapet med Simon Konecki tok slutt, og om dette var superstjernens måte å «hevne» seg på eksmannen på.

Det får Adele til å se rødt. I et nytt intervju med britiske Vogue slår hun kraftig tilbake.

– Å, herregud. Suck my d**k, sier hun til magasinet.

– Jeg gjorde dette for meg selv, og ingen andre, legger Adele til.

– Handlet aldri om gå ned i vekt

Til amerikanske Vogue sier Adele at hun innså hun ikke hadde angst, så fort hun trente.

– Det handlet aldri om å gå ned i vekt. Jeg tenkte: Hvis jeg kan gjøre kroppen min fysisk sterk, og jeg kan føle og se det, kan jeg kanskje gjøre følelsene og tankene mine fysisk sterke også, sier Adele til magasinet.

Den britiske sangeren sier imidlertid hun forstår hvorfor enkelte fans ble sjokkert over forandringen.

– Jeg forstår hvorfor særlig noen kvinner ble såret. For visuelt har jeg representert en stor gruppe kvinner. Men jeg er fortsatt den samme, sier Adele.

Comeback

Men sangeren hevder hun aldri prøvde å holde forandringen en hemmelighet.

– Folk er sjokkert fordi jeg ikke delte «reisen» min. De er vant til å dele alt på Instagram, og de fleste i min posisjon ville fått en massiv avtale med et slankeselskap. Men jeg kunne ikke brydd meg mindre, sier Adele.

Den siste tiden har Adele hintet om at hun skal gjøre et etterlengtet comeback.

Fansen stusset da det plutselig dukket opp flere plakater med tallet «30» rundt om kring i verden. Mange spekulerte i om dette kunne bety et comeback fra Adele, når de seneste albumene hennes har vært kalt 25, 21 og 19.

Og for bare to dager siden la hun selv ut en kort snutt på Instagram med en liten smakebit fra hennes nye låt «Easy On Me». Låten slippes 15. oktober.