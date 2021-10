Flyselskap bytter ut den klassiske uniformen – slutt på skjørt og høye hæler

– Sko med hæler er fine, jeg skal ikke diskutere på det, men føttene lider og hovner opp mot slutten av flyturen. Sneakers er helt kult, sier flyvertinne Alexandria Denysenko til Reuters.

Hun har jobbet som flyvertinne i syv år og erfarer ofte at hun ikke får satt seg ned en eneste gang i løpet av en flytur. Det tærer på føttene.

TUNG JOBB: Selskapet tror de nye uniformene vil gjøre det lettere og mer behagelig for besetningen å gjøre jobben sin, som kan være fysisk krevende. Foto: REUTERS/Gleb Garanich

De nye uniformene skal kunne gjøre slike flyturer mer behagelig for besetningen. Skjørt og bluse byttes ut med løse, oransje dresser og hvite T-skjorter. De høye hælene skal erstattes av Nike joggesko, som også blir kalt sneakers.

Flyselskapet sier de har undersøkt historien til flyvertinners uniformer og har bestemt seg for å fjerne det de kaller «konservative» elementer i uniformene, skriver Reuters.

– Vi fant ut at til tross for at bildet av en kvinnelig flyvertinne er veldig romantisert, er jobben fysisk krevende, sier Marianna Grygorash, markedssjef i SkyUp.

– Hvis er mannskap må gjøre en landing på vann og en evakuering, kan høye hæler ødelegge stigen, og det vil heller ikke være behagelig å svømme i skjørt, sier flyvertinne Denysenko.

De nye uniformene skal etter planen lanseres 22. oktober i år.

Flyselskapet sier de også planlegger en ny uniform for menn, som skal være en løs dress uten vest, T-skjorte i stedet for skjorte og Nike-sko.