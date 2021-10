Ung mann skutt i Oslo – kritisk skadd

Politiet er på Mortensrud i Oslo med store ressurser torsdag kveld etter at de fikk melding om at en person var skutt.

– Vi kan bekrefte at en person er skutt på Mortensrud, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til TV 2.

Politiet opplyser at det er en ung mann som er skutt, og at han er kritisk skadd etter hendelsen. Mannen er sendt til sykehus for videre behandling.

MYE POLITI: Det var mye politi ved Lofsrud skole torsdag kveld. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Livreddende arbeid

Politiet sier videre at de fikk melding om hendelsen, som fant sted ved Lofsrud skole, klokken 22.22 torsdag kveld.

– Vi har store ressurser både på bakken og i lufta, opplyser de.

Hendelsen skal ha skjedd utendørs.

– De første politifolkene som kom på stedet startet livreddende arbeid, som ble overtatt av helsevesenet, sier politiets innsatsleder på stedet, Erling Olstad.

Ønsker vitner

Politiet ønsker å komme i kontakt med vitner, og oppfordrer vitner som ikke har vært i kontakt med dem å ta kontakt på telefon eller på stedet.

– Det har vært mange vitner til stede, og vi vil snakke med disse. Vi har teknikere på plass og gjør undersøkelser som gjør at vi kan jobbe målrettet videre, sier Olstad.

Det er foreløpig ikke meldt om pågripelser i saken.

STOR AKSJON: Politiet er både på bakken og i helikopter ved Mortensrud sent torsdag kveld. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Vitneforklaringene tas nå, og vi vil ut fra dette få en formening om hvem som kan ha vært involvert. Vi har informasjon om at det skal ha vært avfyrt flere skudd. Antall skudd kan jo tyde på at det er en målrettet handling, sier han.

Mortensrud er et boligområde som ligger øst i Bydel Søndre Nordstrand i Oslo.