Snudde kampen - sendte Frankrike til finale med drømmetreff

Belgia - Frankrike 2-3

Torsdagens Nations League-semifinale mellom Belgia og Frankrike så lenge ut til å gå til ekstraomganger.

I kampens siste ordinære spilleminutt dukket imidlertid opp Theo Hernández, og sendte Frankrike til finale med et lekkert skudd fra drøyt femten meters hold.

Se høydepunktene i videovinduet øverst!

– Frankrike med en enorm snuoperasjon! Didier Deschamps lykkes glimrende med pausepraten, utbrøt TV 2s kommentator, Endre Olav Osnes i det dommeren blåste av kampen.

– Belgia var det førerende laget i førsteomgangen. Så fulgte en totalt dominans fra Frankrike etter pause, og en fortjent fransk seier, fulgte kommentator Petter Myhre opp.

Det var nemlig Belgia som åpnet kampen best. Etter 37 sjansefattige minutter, fulgte fire elleville belgiske minutter.

Først banket Yannick Carrasco de rødkledde i ledelsen fra skrått hold, før Romelu Lukaku dundret ballen i nettaket fra tilnærmet død vinkel.

Se Lukakus scoring i videovinduet til høyre!

Chelsea-spillerens 68. landslagsmål var av den svært vakre sorten.

– Det må være et av de vakreste han har, i hvert fall prestasjonen. Med høyrefoten! utbrøt TV 2s kommentator, Petter Myhre etter praktscoringen.

To vidunderlige offensive prestasjoner sørget dermed for at det belgiske laget kunne tusle til pause med tomålsledelse på Juventus Stadium.

Etter den hevet det franske laget seg, noe det fikk betalt for etter en drøy times spill.

Karim Benzema, som for alvor er tilbake på det franske landslaget, dunket ballen i det lengste hjørnet etter et vakkert angrep, før Griezmann gikk i bakken i Belgias sekstenmeter drøyt fem minutter senere.

Etter en VAR-titt, pekte dommeren bestemt på straffemerket. Derfra var Kylian Mbappé, som før kampen uttalte at han følte han var et problem i det franske lager etter sommerens EM-exit, sikker.

– Den smakte godt for Mbappé, som nok tok den avgjørende straffebommen under EM tungt, sa TV 2s ekspert, Mina Finstad Berg etter kampen.

Etter utlikningen tok Frankrike over initiativet i kampen.

Etter en annullert Lukaku-scoring, var det også franskmennene som fikk det avgjørende målet.

I kampens siste spilleminutt vartet Theo Hernandez opp med et vanvittig langskudd.

Frankrike er dermed klar for søndagens TV 2-sendte Nations League-finale. Der venter Spania, som onsdag slo Italia på svært imponerende vis onsdag.