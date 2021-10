Laschet antyder at han vil gå av som CDU-leder

Armin Laschet signaliserer at han er klar til å gå av som leder for CDU, partiet som i årevis har vært Tysklands største parti.

– Vi vil raskt håndtere CDUs personalspørsmål, fra partilederen, videre til partiets ledelse og til det føderale sentralstyret, sa Laschet til pressen torsdag kveld.

Ifølge avisen Bild har det kristendemokratiske partiet reservert en kongresshall i Dresden i begynnelsen av desember.

Tidligere torsdag meldte flere tyske medier at Laschet kommer til å stille sitt verv som partileder til disposisjon. Han overtok som partileder etter Angela Merkel i januar i år og ble i april valgt til partiets statsministerkandidat.

CDU gjorde et svært dårlig valg da tyskerne valgte ny nasjonalforsamling for halvannen uke siden. Sosialdemokratiske SPD ble største parti, og det pågår nå regjeringssamtaler mellom SPD, De grønne og liberale FDP.

Ifølge Reuters skal partiledelsen ha hatt et møte der Laschet sa at CDU har behov for en ny start etter valgnederlaget.