Hyller Maren Lundby: – Håper Emil Iversen tenker seg litt om

Maren Lundby står over OL, og er åpen om at det henger sammen med de beintøffe vektkravene i hoppsporten.

Skiskytter Tiril Eckhoff sier det er trist at OL går uten en av Norges aller beste skihoppere.

– Samtidig gir det meg enda større respekt for Maren, som er så åpen. Jeg hyller Maren for at hun gjør det! sier skiskytteren, som peker på at Lundby har vunnet det meste som er innen hopp.

– Hun er et fantastisk forbilde, sier Eckhoff, som trekker frem at vekt er vanskelig å snakke om.

– Det er veldig tøft av Maren å snakke om det, sier Eckhoff.

Lundby er denne sesongen å se i «Skal vi danse» på TV 2. Da deltakelsen ble kjent, fikk Lundby blant annet kritikk fra langrennsløperne Emil Iversen og Erik Valnes.

Iversen sa til NRK at det var uprofesjonelt for en aktiv idrettsutøver å bruke tid på det, mens Valnes sa at de aldri hadde hatt tid til det under opptrening som langrennsløper.

I lys av nyheten om at hoppstjernen dropper OL, sier Eckhoff at hun håper Iversen tenker seg litt om.

– Han vet ikke nok om situasjonen Maren har stått i. Jeg hyller at Maren er med i «Skal vi Danse», og synes det er så tøft gjort. Nå viser det seg at det kanskje er en større grunn for at hun har vært med, sier Eckhoff, som får støtte av landslagsvenninne Ingrid Landmark Tandrevold:

– Vi fyrte litt løs mot Emil Iversen fordi det ofte er en grunn som ligger bak de valgene man tar. Derfor synes jeg ikke at man skal kommentere andres valg for mye, fordi man som regel ikke har hundre prosent kunnskap om vurderingene som ligger bak, sier hun.

Overfor NRK forklarte Lundby at deltakelsen i programmet har vært et forsøk på finne svar inn mot OL-sesongen. Hoppsjef Clas Brede Bråthen fortalte til TV 2 at Lundby har hatt medisinske utfordringer det siste halve året.

– Vi startet dette prosjektet i april, da hun tok kontakt med oss. Hun ga tilbakemelding at hun ikke fikk de svarene hun vanligvis fikk på trening. De medisinske detaljene kan jeg ikke gå inn på, men da vi så hvilken vei det gikk så både trenerne og det medisinske apparatet at deltagelse i «Skal vi danse» var et prosjekt med muligheter i. Ikke minst mentalt der hun får utfordret seg selv i å utfordre sin egen komfortsone, og også fysisk fordi det er gunstig med tanke på mange bevegelser, sa Bråthen.

– Jeg skal ikke kommentere hva andre tenker, men jeg er for at man skal tenke litt på seg selv fremfor å kommentere hva andre gjør. Som regel har de fleste sine grunner.

– Jeg kan ikke så mye om skihopping, men jeg skjønner at det stilles enormt harde krav til vekt. Det er en utfordring som sikkert kan være vanskelig for mange. De har god oppfølging, og Maren Lundbys valg er til det beste for hennes egen helse, sier Tandrevold.