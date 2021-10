Sønnene til Britney Spears er ikke til å kjenne igjen

Sønnene til sanger Britney Spears og eksmannen Kevin Federline (43) har holdt seg unna rampelyset og har ikke latt seg bli avbildet ofte de siste årene.

Nå har de, Sean Preston (16) og Jayden James (15) Federline, blitt tenåringer og onsdag ble det delt sjeldne bilder av dem på Instagram der de poserer sammen med en venn av faren deres.

Får skryt

Det er Eddie Morales som deler bildene på sin Instagram-profil med 19.000 følgere og kaller dem for «nevøene» sine.

Morales mimrer tilbake til da Preston og Jayden var like små som hans hender, og skryter av de personene de har blitt i dag.

Preston får også skryt for sine pianoferdigheter som det også er lagt ved en video av.

Sammen med bildene skriver Morales at det er godt å kunne se dem i en tøff tid. Han har også delt et bilde der Kevin Federline skåler sammen med sin gode venn Morales.

Må be sønnene om lov til å publisere bilder

Preston og Jayden hadde begge bursdag for kort tid siden, og da delte deres mor, Britney Spears, et bilde på Instagram i forbindelse med sønnenes bursdag, skriver Page Six.

I innlegget delte hun mer om deres private liv med fansen sin, men ikke et bilde av sønnene. Det forklarer hun slik:

– Dessverre vokser de opp og vil gjøre sine egne ting. Jeg må be om lov til å legge ut bilder av dem fordi de er ekstremt selvstendige små menn, skrev Spears på Instagram.

Spears er glad for at hennes sønner har valgt å være såpass private, og videre fortalte hun at det var rart å se at de har blitt så høye. Hun ble også rørt av å se dem kledd opp i dress.

MOR OG SØNN: Her er Britney Spears på premierefest for filmen «Smurfene 2» sammen med sønnene sine Preston og Jayden Federline i 2013. Foto: Jordan Strauss

– Jenter, vær klare. Guttene mine er kjekke! skrev en stolt mor på Instagram da.

Mistet foreldreretten

Spears har hatt lite tid sammen med sønnene sine de siste årene. Etter skilsmissen med danser Federline, hadde Spears flere innleggelser på rehab.

I 2008 fikk hun et psykisk sammenbrudd, som førte til at eksmannen fikk foreldreretten for barna.

Siden dette har Spears levd under et vergemål der hennes far, Jamie Spears, har hatt kontroll over livet hennes. Hun har også bare fått se sønnene sine et begrenset antall ganger.

Etter 13 år under et strengt vergemål hvor Spears ikke fikk bestemme over egen kropp, økonomi eller liv, valgte hennes far å trekke seg fra vergemålet.

Rettssaken angående vergemålet har pågått det siste året, og da Spears selv vitnet, skal hun ha fortalt at hun ønsker å få barn med sin nåværende kjæreste, Sam Asghari.