Telia har nettproblemer

Saken oppdateres.

TV 2 fikk mandag kveld meldinger fra folk, som var Telia-kunder, om at de har internettproblemer.

Telia beklager overfor kundene som er berørt.

– Vi opplever for tiden at enkelte av våre kunder har problemer med mobil- og fastnettet vårt. Vi jobber med feilsøking og håper å få løst saken så raskt som mulig. Vi beklager så mye overfor de kunder som er berørt, skriver informasjonssjef Ellen Scheen i Telia Norge til TV 2.

Ifølge Downdetector har det kommer inn over 2500 meldinger om at det er trøbbel med Telias nett. Nettsiden sporer problemer for ulike nettsider og tjenester.

Brukere begynte å melde om problemer like før klokken 18 torsdag kveld.

Telia hadde også problemer med fastnettet mandag kveld. Feilen ble rettet tirsdag.

Selskapet har over 480.000 bredbåndskunder i Norge.