Norges nødkeeper med skrekktall: – Ikke ideelt

– Det er ikke en ideell forberedelse at han ikke står oftere, men det er litt slik Ørjans karriere har vært. Jeg har sett ham gjøre mange gode kamper, selv om han har hatt et ganske spinkelt kampprogram.

Det sier Ståle Solbakken om keeperen han allerede har avslørt starter kampen mot Tyrkia fredag kveld.

Etter akillesskaden Nyland pådro seg like før nyttår i 2018 har han startet seks seriekamper. Fem for Aston Villa i 2019/2020-sesongen og én for Bournemouth denne sesongen.

Selv skulle Nyland ønsket at han hadde spilt mer, men er klar på at han har utnyttet situasjonen slik den er på best mulig måte.

– Jeg skulle gjerne spilt mer, men nå er det slik som det er. Jeg har alltid forsøkt å jobbe og utvikle meg hele veien, og det føler jeg også at jeg har gjort. Så får man ta de sjansene man får, sier 31-åringen fra Volda.

– Hvordan jobber du når du ikke får regelmessig spilletid?

– Man jobber litt ekstra med de detaljene man kanskje ikke har tid til når man står mye. Jeg har hatt stigning siden jeg kom til Bournemouth i august. Jeg føler meg veldig klar for morgendagen, forteller keeperen.

RESERVEN: Ørjan Håskjold Nyland får en sjelden mulighet fra start mot Tyrkia. Foto: Annika Byrde

– Jeg tror Nyland kommer til å løse oppgaven fint

Rune Allmenning Jarstein er i gang med opptreningen etter nesten fire måneder sykdom. Hertha Berlin-keeperen ble smittet av koronaviruset i april, og kort tid senere pådro han seg betennelse på hjertemuskelen.

Jarsteins reserve André Hansen har vært Solbakkens førstevalg etter at han tok over, men også han måtte melde forfall til denne landslagssamlingen.

Tyrkia-kampen blir Nylands landskamp nummer 30, men også her har antallet kamper keeperen står i løpet av en sesong sunket med årene.

Fra 19. november 2013 til 31. august 2016 spilte Nyland 23 av 28 landskamper.

Så stoppet det opp. Rune Almenning Jarstein ble Norges nye førstevalg.

Etter dette har Nyland vært i troppen 32 ganger, men kun startet seks av kampene. Riktignok startet han forrige landskamp mot Gibraltar.

– De to beste keeperne med norsk pass, Jarstein og Hansen er ikke tilgjengelig. Det vil si at vår tredje beste keeper må stå mot Tyrkia. Nyland har stått mange store kamper før, sier TV 2s landslag- og fotballekspert Jesper Mathisen.

– Han ser ut til å trives med de store oppgavene. Han er flink til å trene, ta vare på kroppen og han er ekstremt profesjonell. Vi er svekket på keeperplass, men ikke like mye som vi er fremme på banen. Jeg tror Nyland kommer til å løse denne oppgaven fint, sier TV 2s ekspert.

Selv ser Bournemouth-keeperen frem til det som venter fredag kveld.

– Det er kamper som er viktige som er de kjekke å spille. Det er rett og slett noe av det gøyeste med det å være fotballspiller, slike kamper som den i morgen, sier Nyland.

Marerittene mot Tyrkia

I 2007 var det Thomas Myhre som voktet Norges mål mot Tyrkia. Myhre var reserve i Charlton og hadde stått minimalt med kamper før den viktige EM-kvalikkampen.

Etter kampen måtte Myhre stå skolerett foran mediene og forklare hvorfor han hadde gjort to keepertabber.

– Dette er utvilsomt min tyngste dag på fotballbanen. Det finnes ingen unnskyldninger. Jeg har ikke bare sviktet et lag, men en hel nasjon, sa Myhre.

Senere samme år var det Håkon Opdals tur til å stå skolerett etter en Tyrkia-kamp. Også han brukte store ord for å beskrive den tunge opplevelsen.

– Akkurat nå er dette det verste jeg har opplevd på en fotballbane, sa Opdal.