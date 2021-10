Kritikken hagler, men klubblegenden jubler

– Jaaaaaaaa! Vi kan våge å håpe igjen, skriver Alan Shearer, tidenes mestscorende Premier League-spiller, på Twitter.

Michael Owen, som har spilt for Newcastle og nå ofte er å se som ekspert på TV, er enig med Shearer.

– Veldig gode nyheter for alle tilknyttet Newcastle. Nytt eierskap er akkurat hva klubben trengte. Fornyet optimisme. Det kan bli et vendepunkt for klubben, skriver han.

Newcastle United er kjøpt opp av et konsortium ledet av den saudiarabiske stat sitt investeringsfond Public Investment Fund of Saudi Arabia (PIF).

FULL JUBEL: Disse supporterne ser åpenbart lyst på fremtiden til klubben. Foto: Lee Smith Denne supporteren kledde seg ut i anledning oppkjøpet av klubben. Foto: Lee Smith

TIL SALGS! Newcastle-supporterne har i lang tid protestert mot Mike Ashleys drift av klubben. Foto: Owen Humphreys

Publikumshelten Allan Saint-Maximin tar også godt imot nyheten.

– En ny start for et ambisiøst Newcastle. Dere fortjener det mer enn noen andre, skriver franskmannen og henvender seg til fansen.

Callum Wilson stemmer i.

– Oppkjøpet er et faktum! Strålende nyheter! Så glad på vegne av all fansen som har ventet i så lang tid på denne dagen. For en reise vi har foran oss, skriver han.

Amnesty: – Sportsvasking!

Men oppkjøpet skaper også sterke reaksjoner. Deriblant fra Amnesty International.

Menneskerettighetsorganisasjonen kaller oppkjøpet et «direkte forsøk på å lede fokus bort fra grove menneskerettighetsbrudd, som bruk av dødsstraff, grove angrep på minoriteter og nærmest forbud mot ytringsfrihet i landet».

Det skriver de i en pressemelding.

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge, ber samtidig om helt nye menneskerettighetsregler for hvem som kan eie fotballklubber og har skrevet brev til Premier League.

I stedet for å la de som er involvert i alvorlige menneskerettighetsbrudd gå inn i engelsk fotball fordi de har dype lommer, har Amnesty oppfordret Premier League til å lage regler som umuliggjør oppkjøpere med grove menneskerettighetsbrudd på samvittigheten.

– Lag i Premier League er et veldig attraktivt middel for å pusse på fasaden til et land eller en person med et ødelagt rykte, sier Egenæs i pressemeldingen.

Det som har stått i veien har vært en kommersiell uenighet om rettigheter til å sende fotballkamper, ikke menneskerettigheter.

– løpet av denne langvarige oppkjøpsprosessen, har vi sett at saudiske myndigheter løslater fengslede kvinners rettighetsaktivister som Loujain al-Hathloul, men da bare med en rekke betingelser og etter år med press fra det internasjonale samfunnet, sier generalsekretæren.

– Under Mohammed bin Salman er menneskerettighetssituasjonen i Saudi -Arabia fortsatt fryktelig - med regjeringskritikere, kvinneaktivister, sjiaaktivister og menneskerettighetsforsvarere som fortsatt blir trakassert og fengslet, ofte etter åpenlyst urettferdige rettssaker, sier Egenæs.

– Den lukkede og farsepregede rettssaken mot Jamal Khashoggis mordere og Saudi-Arabias uendelige liste med forbrytelser under internasjonal humanitær lov under den langvarige konflikten i Jemen har pågått samtidig med dette oppkjøpet, forklarer Amnesty-lederen.