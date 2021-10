Lederne for ungdomspartiene ankom Hurdal: – Skal snakke om det som er viktig for oss

– Hei, hei, vi får vel ta en prat med gjengen, sier Torleif Svelle, leder for Senterungdommen, på vei opp til Hurdalsjøen Hotell der regjeringsforhandlingene pågår.

Sammen med AUF-leder Astrid Hoem var han invitert til middag og overnatting på Hurdalssjøen.

– Vi skal inn her og fortelle litt om det vi synes er viktigst. For oss handler det om at unge skal ha like muligheter, og å kutte klimautslipp, sier Hoem.

– Og for oss handler det om sentralisering. Vi har vært gjennom en lang valgkamp og har snakket med unge i hele landet, og mange opplever at samfunnet deres plukkes fra hverandre bit for bit, sier Svelle.

– Er det slik at dere nå skal inn og orienteres om innholdet i en regjeringsplattform?

– Vi skal nå snakke med folk, og så vil alle få beskjed når erklæringen er ferdig, svarer Hoem.

Regjeringskabalen nærmer seg klar

Mot slutten

Tidligere torsdag fikk TV 2 bekreftet fra kilder med innsikt i forhandlingene, at regjeringsforhandlingene mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet går mot slutten.

Kildene understreker at både stemningen mellom partene, og fremdriften i forhandlingene, har vært svært god de siste dagene. Etter det TV 2 forstår er de viktigste avklaringene nå ferdige. Det innebærer at partiene langt på vei skal være enige om både departementsstruktur, hvor mange statsråder Ap og Sp skal ha og hvem som skal bli statsråder.

Samtidig gjentar kildene det samme mantraet: «Ingenting er klart før alt er klart».

Det betyr at det kan komme endringer i sluttspurten som får konsekvenser for resten av kabalen.

Enige om hovedlinjer

Også når det gjelder regjeringsplattformen, skal de to partiene være enige om hovedlinjene, men fortsatt gjenstår det detaljer som ikke er endelig avklart. Slik det ligger an nå, tar partiene sikte på å være ferdige med plattformen innen søndag.

Både fredag og lørdag er det møter i Stortinget, men TV 2 vet at Arbeiderpartiet og Senterpartiet allerede har undersøkt muligheten for såkalt utbytting i Stortinget på fredag, slik at representantene som deltar i forhandlingene skal slippe å møte.